Fabián Bustos se destapó ante posible llamada de jugadores de la 'U' a la Selección: ¿Se molestó con Jorge Fossati?

Fabián Bustos se pronunció previo al encuentro entre la 'U' y Deportivo Garcilaso, y dio su punto de vista respecto a los rumores que vinculan a jugadores del club con la Selección Peruana de Jorge Fossati.

Estas declaraciones se dieron luego de que se informase que el cuerpo técnico de la 'Bicolor' solicitara las métricas GPS de hasta 11 jugadores cremas, los cuales podrían ser llamados por el estratega uruguayo en la próxima convocatoria.

Con esto en cuenta, Bustos manifestó sentirse contento de que el técnico del combinado nacional se interese en tantos futbolistas del club.

Hasta el momento, los futbolistas de Universitario que ya cuentan con experiencia internacional son Alex Valera, Aldo Corzo, Jairo Concha, Andy Polo, Edison Flores, Horacio Calcaterra y Christofer Gonzáles.

Teniendo esos nombres en cuenta, no debería sorprender tampoco un posible llamado de José Rivera o Martín Pérez Guedes, que ya cuenta con la nacionalidad peruana.

Oliver Sonne es uno de los futbolistas más queridos por la hinchada, por lo que no sorprende que se le pida constantemente en las convocatorias de Perú.

En diálogo con Exitosa, el director técnico uruguayo apuntó que no diferencia a jugador de la Liga 1 con el que juega en el extranjero y aseguró que los analiza por igual.

"A mí no me cambia que porque vos juegues en el exterior vas a tener mejores posibilidades que uno que juegue acá. Yo los analizo por igual a los dos (...) Partiendo de la base de que el fútbol peruano tiene una liga competitiva. Yo decía esto cuando dirigía a Universitario, yo no cambio el discurso", declaró a nuestro medio.