Entrenador peruano es el nuevo DT de la Selección de Belice : buscará llevarlos a la Copa Oro 2027

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El peruano Martín Dall' Orso Patri fue presentado como nuevo entrenador de la selección de Belice, equipo que afrontará la Liga de Naciones de Concacaf con la mirada puesta en conseguir un cupo para la Copa Oro 2027, luego de su experiencia en el fútbol local.

La elección del entrenador peruano

La Federación de Fútbol de Belice eligió a Martín Dall' Orso Patri para conducir al equipo nacional. El entrenador ya conocía el fútbol del país después de trabajar durante varias temporadas en su campeonato y dirigir a Verdes FC, club con el que consiguió un título nacional.

Según Greater Belize Media, el presidente de la Federación de Fútbol de Belice, Sergio Chuc, explicó que la experiencia del técnico peruano dentro del campeonato fue uno de los principales motivos para confiarle la selección.

La Federación de Fútbol de Belice también señaló que el conocimiento de Dall' Orso sobre los futbolistas y el entorno del campeonato resulta importante debido a la cercanía de la Liga de Naciones de Concacaf, cuya actividad está prevista para comenzar hacia finales de septiembre.

El entrenador peruano asumirá el cargo con la misión de preparar a la selección para sus próximos compromisos internacionales. Belice competirá en la Liga B de la Liga de Naciones de Concacaf, torneo que forma parte del camino hacia la siguiente edición de la Copa Oro.

Su objetivo con la selección

Dall' Orso cuenta con experiencia como entrenador en diferentes equipos peruanos y también fuera del país. Su paso por Verdes FC le permitió conocer de cerca a futbolistas beliceños antes de asumir la conducción de la selección de Belice, un aspecto considerado por la Federación.

El técnico peruano también estará acompañado por un nuevo proyecto de trabajo dentro de la estructura federativa. El jamaiquino Vin Blaine fue presentado como director técnico, con funciones relacionadas con el desarrollo de jugadores y entrenadores en las distintas categorías del fútbol beliceño.

El entrenador busca llegar a la Copa Oro 2027

La Federación informó que Blaine trabajará en el desarrollo de futbolistas y técnicos, mientras Dall' Orso quedará al frente de la selección de Belice. El organismo busca avanzar tanto en la preparación inmediata del equipo como en el crecimiento de sus estructuras deportivas.

Para Dall' Orso, el siguiente desafío será conocer y evaluar a los jugadores disponibles antes de afrontar los partidos oficiales. Su llegada ocurre en un momento en que Belice prepara su participación en la Liga de Naciones de Concacaf y busca avanzar hacia la Copa Oro 2027.