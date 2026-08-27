Tiembla la tabla en LaLiga: Barcelona vence 2-0 al Athletic Club

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Barcelona hizo respetar su casa y sacó tres puntos importantes tras vencer 2-0 al Athletic Club, en partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga, en el Spotify Camp Nou. El equipo de Hansi Flick demostró su superioridad ante un rival que dio pelea en el primer tiempo, pero luego se desinfló.

Eficacia en ataque y el esperado debut de Rodri

Los azulgranas abrieron el marcador a los 37' gracias a un gol de Raphinha, quien aprovechó un gran pase de Pedri, quedó mano a mano con el arquero y definió. En el segundo tiempo, Fermín anotó el 2-0 a los 82' y cerró la victoria culé. Este partido también significó el debut de Rodri con la camiseta del Barza. El campeón del mundo con España ingresó entre aplausos y ovaciones al terreno de juego, dejando una gran impresión en los hinchas en el Camp Nou.

El Barcelona suma y sigue con otra victoria más. Un 2-0 que pudo haber sido mucho más abultado y que Unai Simón consiguió evitar en varias ocasiones con paradas que provocan escalofríos. De hecho, el Campeón del Mundo fue elegido como MVP del encuentro a pesar de la derrota de su equipo.

El trámite en el Spotify Camp Nou evidenció el claro dominio colectivo impuesto por los dirigidos por Hansi Flick durante los noventa minutos. La contundencia ofensiva sumada al orden táctico en la mitad de la cancha terminaron por neutralizar las intenciones del conjunto visitante.

"Raphinha mencetak gol untuk Barcelona berkat assist dari Pedri.

Skor sementara Barcelona 1-0 atas Athletic Club." pic.twitter.com/gUJSBSpfV8 — Timnas Times EN (@TimnasTimesEN) August 27, 2026

Dominio del Barcelona y la complicada racha del Athletic

Por parte del Athletic, tan solo una ocasión de Oihan Sancet que estrellaba el balón en el palo y que pudo haber sido el empate en el electrónico. Repaso futbolístico del Barca, que supo cancelar casi todas las transiciones de balón. Además, cuenta con otros tres puntos para seguir imbatidos en liga y ocupando la primera posición. Justo en la situación antónima se encuentra el Athletic Club que suma dos derrotas consecutivas.

Esta racha negativa obliga al cuadro vasco a replantear su esquema para los próximos compromisos del torneo local. La falta de efectividad en los metros finales y las desatenciones defensivas han sido determinantes en sus recientes traspiés deportivos.

En ese sentido, Barcelona se afianza con firmeza en lo más alto de la clasificación y reafirma su firme candidatura al título tras sostener un arranque de temporada impecable en el Spotify Camp Nou. La escuadra dirigida por Hansi Flick no solo viene mostrando un volumen de juego colectivo arrollador, sino también una contundencia ofensiva y un orden táctico que le permiten resolver compromisos exigentes con autoridad.