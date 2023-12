¡Le dolió! Sergio Peña revela cómo reaccionó cuando Gareca le dijo que no iba al mundial: "No lo vi más"

El medicampista de la selección peruana, Sergio Peña, vuelve a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, porque el también jugador del Malmö reveló cómo reaccionó cuando Ricardo Gareca, exentrenador de la 'Bicolor', le dijo que no iba a jugar el Mundial Rusia 2018.

Las palabras del futbolista peruano tuvieron lugar en entrevista para La Lengua, programa de Youtube de Jesús Alzamora. Allí, Sergio Peña fue consultado por este episodio en su carrera futbolística y todo lo que significó para él.

Al respecto, el hoy integrante de la selección peruana señaló que Ricardo Gareca fue hasta su habitación para comunicarle la decisión del comando técnico. Incluso, detalló que cuando vio al 'Tigre' en la puerta de su dormitorio, llegó a dudar si abrirle, pues ya suponía cuál era su intención.

La confesión de Sergio Peña no quedó allí. El referente del Malmö se animó a revelar cómo ocurrió la conversación con Ricardo Gareca, cuáles fueron sus palabras tras saber que no iríal al Mundial 2018 y cómo se sintió al respecto.

Y es que, de acuerdo con sus propias declaraciones, el 'Tigre' intentó explicarle su decisión. Sin embargo, el mediocampista le indicó que no tenía que justificar su exclusión del plantel que iba a viajar a Rusia.

Incluso, le pidió que se retire de su habitación ya que, con dicha 'bomba', solo quería estar solo en ese momento. De hecho, añade que no lo volvió a ver hasta su nuevo convocatoria después de la máxima fiesta del fútbol.

"Me acuerdo claramente que apenas entró le dije que ya sabía a qué había venido. Le dije que no me dé más explicaciones, simplemente no contaba conmigo y listo. Lo único que quería es que me deje solo y se vaya. A partir de ahí no lo vi más hasta que me volvió a convocar", detalló.