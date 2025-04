Juan Reynoso suena como nuevo DT de Universitario tras salida de Fabián Bustos: "Sí le interesa"

16/04/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La sorpresiva salida de Fabián Bustos ha dejado a Universitario de Deportes en busca de un nuevo entrenador para la temporada 2025. El argentino ya está en Paraguay, donde asumirá como DT de Olimpia, y la dirigencia evalúa opciones para reemplazarlo. Los nombres que más suenan son los de Juan Reynoso y Jorge Fossati.

¿Juan Reynoso regresa a Universitario?

Tras la partida de Fabián Bustos, Universitario de Deportes necesita con urgencia un nuevo director técnico que no solo continúe el trabajo del argentino, sino que también logre superar los logros alcanzados, tanto en el ámbito local como en la Copa Libertadores.

En este sentido, uno de los nombres más mencionados es el de Juan Reynoso, quien ya fue campeón con el club en 2009. Si bien aún no hay un acuerdo formal entre ambas partes, las negociaciones parecen avanzar, y la posibilidad de que Reynoso regrese a Universitario ha generado expectativas entre los hinchas.

El periodista Gustavo Peralta, en el programa 'Hablemos de Max', reveló que el club ya está en la primera etapa de la búsqueda, analizando los perfiles de varios candidatos.

Además, señaló que, si bien las conversaciones con Juan Reynoso no han sido oficiales, sí hubo contacto con personas cercanas al técnico. De concretarse una reunión entre el exentrenador de la selección peruana y los directivos del club, podría dar un paso más en las negociaciones.

"A Juan Reynoso sí le interesa escuchar a la 'U'. Por ahora no ha habido una conversación de Ferrari con Reynoso, pero sí de Barreto con alguien cercano a Juan", contó Gustavo Peralta.

🎙@Gustavo_p4 : "HAY OTRO NOMBRE MÁS A PARTE DE JORGE FOSSATI. HAN CONTACTADO AL ENTORNO DE JUAN REYNOSO"#HablemosDeMAX



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/3oW4f2Uee4 — L1MAX (@L1MAX_) April 15, 2025

¿Y Jorge Fossati?

Sin embargo, no solo Juan Reynoso es una opción para Universitario de Deportes. Otro nombre que ha resurgido es el de Jorge Fossati, quien ya tuvo un exitoso paso por el club, ganando campeonatos y dejando una huella en el corazón de los hinchas.

Según fuentes cercanas al club, las conversaciones con Jorge Fossati están muy avanzadas, y se espera que se llegue a un acuerdo en los próximos días. Así lo confirmó el periodista argentino César Luis Merlo, quien indicó que las charlas entre el técnico uruguayo y la dirigencia de Universitario están en su fase final.

Pese a las informaciones que aseguran un acuerdo inminente, Jorge Fossati, en una entrevista con 'Fútbol a lo grande' de Paraguay, aclaró que aún no hay nada concreto. Según el estratega, solo han existido conversaciones no oficiales, y aún no se ha firmado ningún contrato.

La salida de Fabián Bustos ha dejado a Universitario de Deportes en una encrucijada. Con la dirigencia buscando un reemplazo que mantenga las expectativas altas, tanto Juan Reynoso como Jorge Fossati han emergido como las opciones más viables para tomar las riendas del equipo.