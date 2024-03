Preparados para los Juegos Panamericanos 2027: "Las sedes de Lima 2019 están todas listas y funcionando"

El exdirector ejectutivo de Lima 2019, Carlos Neuhaus, se mostró emocionado por la elección de la capital peruana como organizadora, afirmando que realmente todas las sedes para los próximos Juegos Panamericanos 2027 están listas y en funcionamiento.

Primero quiso explicar lo que significó para el la victoria, estando emocionado pues siente que esta elección ha tenido base sobre lo trabajado hace cinco años. También se alegró que haya habido esta competencia sana con Paraguay por la sede.

"La victoria fue algo muy emocionante, ya que no fue gracias exclusivamente al trabajo de lo que se había hecho un mes antes apenas nos enteramos que estaban abiertas las postulaciones, si no que fue el producto de lo que se hizo en Lima 2019. Eso me deja muy contento y muy comprometido con lo que viene ahora para todo el Perú. Fue una linda y sana competencia con Asunción del Paraguay, como siempre debe ser", declaró.