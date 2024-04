Universitario de Deportes: ¿Cuántos partidos se perderá el 'Tunche' Rivera por su lesión?

Universitario de Deportes ('U') no podrá contar con su delantero estrella, José el 'Tunche' Rivera, tras su lesión en el partido ante Sport Boys en el Estadio Nacional.

Como se recuerda, el atacante 'merengue' estará ausente algunas semanas por una luxación en el hombro que sufrió en la victoria 2-1 ante la 'Misilera'.

Asimismo, Edison Flores apuntó que su compañero estará fuera por algunas semanas y le deseó una pronta recuperación para que pueda llegar de la mejor manera a las canchas.

Con estas informaciones, el 'Tunche' se perdería los partidos ante Unión Comercio, Comerciantes Unidos y ADT de Tarma por el campeonato local; mientras que por la Copa Libertadores se ausentaría contra Botafogo y ante Junior de Barranquilla.

El 'Tunche' pasa el mejor momento de toda su carrera, siendo el goleador de Universitario en el año de su centenario. Incluso, llamó la atención del histórico Juan Manuel Vargas, referente de la 'U' que elogió su buen nivel.

"Primera vez que lo veo jugando en la 'U' como delantero y todo lo que corrió, los dos goles, perfecto, lo aplaudo. A veces, todo este tema de lo que genera el elogio, puede dar cargas y me gustaría que siga por el mismo camino", señaló.

Vargas no fue el único en destacar el rendimiento de Rivera, pues hasta el mismísimo Julio César Uribe tuvo palabras de aliento para el delantero de 26 años.

"Yo no lo conozco, pero he leído su historia. Es encomiable. Aplaudo a José Rivera y espero que sostenga con humildad el elogio para que se haga más grande porque me gratifica que mis compatriotas sonrían y hagan sonreír", comentó el 'Diamante'.