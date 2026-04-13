Alfonso López Chau envía contundente mensaje a Keiko Fujimori y RLA: "La segunda vuelta la decide el pueblo"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El escenario político nacional ha dado un giro inesperado tras el último pronunciamiento de Alfonso López Chau, quien cuestionó la influencia de los partidos tradicionales en el proceso electoral. Con un discurso enfocado en la soberanía popular, el economista marcó distancia de las figuras que lideran las encuestas, exigiendo un respeto absoluto a los resultados emitidos por la ciudadanía en las urnas.

La postura del académico surge en un momento de incertidumbre, donde las alianzas entre grupos de poder parecen intentar predeterminar el rumbo de la siguiente etapa. López Chau enfatizó que el destino del Perú no puede ser pactado en oficinas cerradas, sino que debe nacer de la voluntad de cada votante, especialmente de aquellos que buscan un cambio real frente al sistema actual.

A la señora Fujimori y al señor López Aliaga les digo con claridad: la segunda vuelta la decide el pueblo, ¡no ustedes! La voluntad del pueblo debe ser respetada.



Desde Ahora Nación, nos ponemos a disposición de las fuerzas democráticas, políticas y sociales, para conformar un... pic.twitter.com/d2SNuFp3VE — Alfonso López-Chau (@LopezChauNava) April 13, 2026

Desafío a las fuerzas tradicionales

En sus declaraciones más recientes, el representante de Ahora Nación fue enfático al señalar a los líderes de Fuerza Popular y Renovación Popular como responsables de intentar manejar la coyuntura a su favor. Según el video publicado en sus redes oficiales, el mensaje fue directo y sin rodeos hacia la clase política que ha dominado la escena nacional durante los últimos años.

"A la señora Fujimori y al señor López Aliaga les digo con claridad: la segunda vuelta la decide el pueblo, ¡no ustedes!", manifestó con firmeza.

El rector universitario destacó que el país entra en una nueva fase política donde la tarea primordial debe ser afirmar la democracia por encima de cualquier interés particular o partidario que pretenda ignorar el mandato ciudadano.

Alianzas por la unidad democrática

Más allá de las críticas, el líder político dejó abierta la posibilidad de construir un bloque sólido que agrupe a diversos sectores de la sociedad civil y agrupaciones políticas. Su intención es conformar un espacio donde las fuerzas democráticas puedan trabajar en conjunto para evitar el retorno de prácticas que han afectado la estabilidad del país en el pasado.

Este llamado busca integrar a los ciudadanos y la juventud en un proyecto nacional que priorice la transparencia. El objetivo final es garantizar que la voluntad popular sea respetada estrictamente en el marco de una competencia electoral limpia y justa para todos los participantes.

"Desde Ahora Nación, nos ponemos a disposición de las fuerzas democráticas, políticas y sociales", aseguró el líder de la agrupación.

Para asegurar un futuro estable, es necesario que la segunda vuelta refleje fielmente lo que los peruanos han decidido en las mesas de votación. Solo a través de la unidad de las fuerzas democráticas se podrá consolidar un gobierno que responda a las necesidades reales.