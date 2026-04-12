ONPE inició el conteo de votos oficiales de las elecciones 2026: Sigue AQUÍ los resultados en tiempo real

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Pasada las 6:00 p. m. de este domingo 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma de resultados en tiempo real de las elecciones generales 2026, donde los ciudadanos del Perú y de todas partes del mundo podrán ir monitoreando las posiciones de los 35 candidatos presidenciales.

En ese sentido, te revelamos en la presenta nota cómo ingresar al portal web que irá mostrando los resultados de los cerca de 27 millones de peruanos que participaron en esta histórica jornada electoral.

¿Cómo saber los primeros resultados de la ONPE?

Tal como lo anunció en la previa el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, en esta ocasión, la ciudadanía tendrá la oportunidad de enterarse los resultados en tiempo real, a través de una plataforma que recoge las actas de votación a nivel nacional y del extranjero.

Para ingresar al portal habilitado por la ONPE deben ingresar al siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas prevenientes de las diferentes mesas de sufragio.

(Noticia en desarrollo...)