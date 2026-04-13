Elecciones 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a segunda vuelta según conteo rápido de Transparencia al 95.7%

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Asociación Civil Transparencia ofreció sus resultados del conteo rápido integral al 95.7 % que deja en segunda vuelta a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (17.1%) con el de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez (12.4 %).

Fujimori y Sánchez se perfilan como los candidatos que irán a segunda vuelta

Tal y como lo había informado en un comunicado la Asociación Civil Transparencia dio a conocer los resultados del conteo rápido integral al 95.7% al mediodía de este lunes 13 de abril.

De acuerdo a estas cifras, Keiko Fujimori se posiciona en el primer lugar del voto presidencial a nivel nacional con un 17.1% con un margen de error de +/- 1.0. Mientras que, en segundo lugar se encuentra Roberto Sánchez quien obtuvo un 12.4% con un margen de error de +/-1.3.

En consiguiente, lo sigue Rafael López Aliaga, quien alcanzó 11.3% y en cuarta posición aparece Jorge Nieto con 10.7%. En tanto en quinto lugar se encuentra Ricardo Belmont con 10.2%. Mientras que el grupo de otros candidatos logró un 22.9%.

"Nuestra data nos estima que ningún otro candidato podría obtener más de 8% de los votos. A partir de estos resultados se observa que la candidata Keiko Fujimori mantiene una ventaja clara sobre el resto de candidaturas incluso al considerar el margen de error de ambas candidaturas", manifestó el presidente de Transparencia, Álvaro Henzler, en conferencia de prensa.

Conteo rápido integral de la Asociacion Civil Transparencia

Aclara detalles sobre eventual segunda vuelta electoral

Además, indicó que, hasta el momento, no se puede determinar con certeza quien podría acompañar a la candidata presidencial por Fuerza Popular en una eventual segunda vuelta electoral.

"No es posible definir cuál de estas candidaturas avanzará. Es necesario esperar con calma los resultados oficiales para saber quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta", señaló al referirse a la estrecha diferencia entre los principales contendores.

Por su parte, Alfredo Torres, presidente Ejecutivo de Ipsos denunció dificultades durante el trabajo de campo del conteo rápido. "Hubo 20 mesas donde no nos dejaron entrar, nos retiraron de los centros de votación. No respetaron las autorizaciones que teníamos", reveló.

Es así como, de acuerdo al conteo rápido integral al 95.7% de la Asociación Civil Transparencia, la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lidera el voto presidencial con un 17.1%, mientras que en segundo lugar se ubica el representante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez con un 12.4%. quien, además, logra un empate técnico con Rafael López Aliaga (11.3%) y Jorge Nieto (10.7%) y Belmont quedó relegado al quinto lugar.