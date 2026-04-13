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Tensión en la ONPE

Abogado Juan Carlos Portugal evita confirmar defensa de exfuncionario de la ONPE detenido: "El enemigo está en casa"

El letrado se retiró de la sede policial sin precisar si asumirá la defensa de José Samamé Blas, aunque dejó entrever críticas a la detención y advirtió sobre problemas estructurales en el caso.

Portugal dejó entrever presunta arbitrariedad en el procedimiento policial.
Portugal dejó entrever presunta arbitrariedad en el procedimiento policial. (Composición Exitosa)

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 13/04/2026

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El abogado Juan Carlos Portugal evitó confirmar si asumirá la defensa legal de José Samamé Blas, exfuncionario de la ONPE detenido por presuntas irregularidades en la distribución del material electoral en Lima Sur. En declaraciones a la prensa, Portugal se limitó a señalar:

"Quisiera decir muchas cosas, pero no las puedo anunciar. El enemigo está en casa".

¿Una detención arbitraria?

Samamé Blas fue intervenido por la Policía Anticorrupción este lunes 13 de abril tras detectarse que, bajo su gestión, se firmó el contrato con la empresa Servicios Generales Galaga, responsable de la distribución del material electoral.

El incumplimiento de la entrega derivó en la suspensión de al menos 211 mesas de sufragio y afectó a más de 63 mil electores durante la jornada del domingo 12 de abril. La ONPE aceptó su renuncia horas después de la detención, en un intento de contener el impacto institucional y garantizar la continuidad del proceso electoral.

@exitosanoticias 🔴🔵Detienen al gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Edilberto Samamé Blas, cuya oficina se habría encargado de contratar a la empresa Galaga que entregó tarde el material electoral. #Exitosanoticias #Elecciones #ONPE ♬ sonido original - Exitosa Noticias

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Confirmará si será su abogado

Portugal ingresó a la sede de la Depincri del Cercado de Lima alrededor de las 5:00 p.m. y se retiró sin confirmar si asumirá la defensa de Samamé. Sin embargo, sus declaraciones dejaron entrever que considera la detención como arbitraria.

Sobre esto último, señaló que evaluará el escenario y que existen "muchísimas cosas estructurales y procedimentales en este caso" que deberán ser analizadas antes de definir su participación.

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El caso Samamé se suma a los cuestionamientos contra la ONPE por la contratación de Galaga, empresa que ya había sido sancionada en 2023 por incumplimientos similares. La Contraloría alertó que la compañía subcontrató vehículos y no cumplió con la entrega completa del material, lo que derivó en la crisis logística del domingo.

La Fiscalía de la Nación ya investiga la presunta comisión de delitos por impedir el derecho al voto, mientras el JNE dispuso la ampliación del sufragio hasta el lunes 13 de abril para subsanar las fallas.

Las declaraciones de Portugal abren un nuevo frente en el caso, al sugerir que la detención de Samamé podría tener irregularidades procedimentales. Mientras se define si asumirá o no la defensa, el proceso judicial y las investigaciones fiscales avanzan en paralelo, en un contexto de alta tensión política y cuestionamientos a la capacidad logística de la ONPE.

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