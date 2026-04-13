Abogado Juan Carlos Portugal evita confirmar defensa de exfuncionario de la ONPE detenido: "El enemigo está en casa"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El abogado Juan Carlos Portugal evitó confirmar si asumirá la defensa legal de José Samamé Blas, exfuncionario de la ONPE detenido por presuntas irregularidades en la distribución del material electoral en Lima Sur. En declaraciones a la prensa, Portugal se limitó a señalar:

"Quisiera decir muchas cosas, pero no las puedo anunciar. El enemigo está en casa".

¿Una detención arbitraria?

Samamé Blas fue intervenido por la Policía Anticorrupción este lunes 13 de abril tras detectarse que, bajo su gestión, se firmó el contrato con la empresa Servicios Generales Galaga, responsable de la distribución del material electoral.

El incumplimiento de la entrega derivó en la suspensión de al menos 211 mesas de sufragio y afectó a más de 63 mil electores durante la jornada del domingo 12 de abril. La ONPE aceptó su renuncia horas después de la detención, en un intento de contener el impacto institucional y garantizar la continuidad del proceso electoral.

Confirmará si será su abogado

Portugal ingresó a la sede de la Depincri del Cercado de Lima alrededor de las 5:00 p.m. y se retiró sin confirmar si asumirá la defensa de Samamé. Sin embargo, sus declaraciones dejaron entrever que considera la detención como arbitraria.

Sobre esto último, señaló que evaluará el escenario y que existen "muchísimas cosas estructurales y procedimentales en este caso" que deberán ser analizadas antes de definir su participación.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En declaraciones a la prensa, Juan Carlos Portugal evitó confirmar si asumió la defensa legal del exfuncionario de la ONPE que fue detenido por las autoridades. "Quisiera decir muchas cosas, pero no las puedo a anunciar. El enemigo está en casa",... pic.twitter.com/q5qXTaD8yv — Exitosa Noticias (@exitosape) April 14, 2026

El caso Samamé se suma a los cuestionamientos contra la ONPE por la contratación de Galaga, empresa que ya había sido sancionada en 2023 por incumplimientos similares. La Contraloría alertó que la compañía subcontrató vehículos y no cumplió con la entrega completa del material, lo que derivó en la crisis logística del domingo.

La Fiscalía de la Nación ya investiga la presunta comisión de delitos por impedir el derecho al voto, mientras el JNE dispuso la ampliación del sufragio hasta el lunes 13 de abril para subsanar las fallas.

Las declaraciones de Portugal abren un nuevo frente en el caso, al sugerir que la detención de Samamé podría tener irregularidades procedimentales. Mientras se define si asumirá o no la defensa, el proceso judicial y las investigaciones fiscales avanzan en paralelo, en un contexto de alta tensión política y cuestionamientos a la capacidad logística de la ONPE.