Alfonso López Chau: "De ser elegido propondré que Julio Velarde continúe al mando del BCR"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el candidato presidencial por Ahora Nación, Alfonso López Chau, indicó que de ser elegido por los electores como el nuevo presidente propondrá que Julio Velarde continúe al mando del Banco Central de Reserva. "Trabajé con él", precisó.

Asegura permanencia de Julio Velarde en la BCR

La permanencia de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), gestión que preside desde el 2006, es destacada por mantener la estabilidad monetaria del país.

Siendo esta institución una entidad independiente del Estado, su manejo ante la llegada de una nueva gestión presidencial se encuentra en observación. Ante ello, el candidato por Ahora Nación precisó que garantiza la estancia de Velarde en el cargo e indicó que trabajó junto al economista cuando ocupaba el directorio.

"Yo he sido director del banco, conozco cómo es eso (...) Conozco el tema y he propuesto, en caso de salir elegido, propondré a Julio Velarde que continúe al mando del Banco Central de Reserva porque lo conozco, porque trabajé con él", indicó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En entrevista con Exitosa, el candidato presidencial por Ahora Nación, Alfonso López Chau, señaló que, de ganar las elecciones, propondrá la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva.



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De esta manera, descarta que de llegar a la Presidencia expulse a Velarde de tal entidad, cuestionamientos que formaban parte de la ala derecha de la política peruana. "La señora Keiko Fujimori tendrá en su billetera un billete y lleva mi firma y no lo sabe", indica.

Competencia entre ala derecha e izquierda

El candidato presidencial por Ahora Nación indicó que la disputa entre los postulantes, entre derecha e izquierda, deben buscar la competencia entre quienes ofrecen "las mejores alternativas", buscando una discusión sin la necesidad de integración o conciliación.

"No significa conciliar, compiten por los programas. La señora Keiko tendrá su programa, yo tendré mi programa y ahí se debate, ahí se discute: quien propone mejores alternativas en el campo de la producción, la innovación, la ciencia y la tecnología", indicó.

Brindó como ejemplo en la región latinoamericana el caso ocurrido en Uruguay donde el Congreso "puesto de pie" rindió homenajes a dos de sus expresidentes de espectros distintos políticamente: "Homenaje a un presidente de derecha, Sanguinetti, y a un presidente de izquierda como Mujica", indicó. ¿Cuándo tendremos eso en el Perú?, señaló.

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, garantizó la permanencia de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva del Perú de llegar a la Presidencia.