Elecciones Regionales y Municipales: HOY vence el plazo para presentar spots para franja electoral de primarias

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

a Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que este lunes vence el plazo para que los partidos políticos y movimientos regionales presenten sus spots de la franja electoral correspondientes a las elecciones primarias de las ERM 2026.

Estas piezas audiovisuales serán difundidas en medios de comunicación como parte del proceso de promoción de las candidaturas internas, en cumplimiento de la normativa vigente.

Importancia de la franja electoral

La franja electoral constituye un espacio gratuito en radio y televisión destinado a garantizar que todas las organizaciones políticas tengan acceso equitativo a la difusión de sus propuestas. En el caso de las primarias, los spots buscan informar a la ciudadanía sobre los precandidatos y las alternativas que se someterán a votación interna.

Este mecanismo es considerado clave para fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, evitando que las campañas dependan exclusivamente de recursos privados.

Calendario electoral

Las elecciones primarias están programadas para los días 17 y 24 de mayo , y permitirán que los militantes y simpatizantes de cada organización política elijan a sus candidatos oficiales para las elecciones regionales y municipales.

Posteriormente, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre de 2026, en las que se renovarán más de 12,000 cargos de elección popular en todo el país, incluyendo gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como regidores municipales.

Facilidades para la entrega

La ONPE dispuso que los spots puedan presentarse de manera virtual a través de la Mesa de Partes Virtual, habilitada hasta el cierre del día. Asimismo, las subsanaciones de observaciones a los materiales presentados, cuyos plazos vencen el 13 o 14 de abril, también podrán remitirse mediante esta plataforma digital, lo que facilita la participación de las agrupaciones políticas, especialmente en Lima Metropolitana.

Las ERM 2026 se desarrollan en un escenario marcado por la fragmentación de los partidos nacionales y el fortalecimiento de movimientos regionales. La franja electoral se convierte en una herramienta fundamental para que los ciudadanos puedan conocer las propuestas y ejercer un voto informado.

El vencimiento del plazo para presentar los spots de la franja electoral marca un hito en el cronograma de las ERM 2026. Con las primarias previstas para mayo y los comicios generales en octubre, el país se prepara para un proceso electoral de gran magnitud, en el que la transparencia y la equidad en la difusión de propuestas serán esenciales para fortalecer la democracia y la confianza ciudadana.