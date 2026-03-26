Comex advierte que nuevas leyes AMENAZAN la economía: "Balcázar está hipotecando el futuro del país"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú) condenó severamente la reciente promulgación de la Ley N° 32568, que incorpora el pago de gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS, por parte del presidente José Balcázar, advirtiendo un excesivo gasto fiscal anual.

Nuevas leyes elevarían gasto fiscal anual a más de S/ 11 mil millones

Mediante un comunicado emitido este jueves, el gremio empresarial acusó a Balcázar de "hipotecar el futuro del país" al promulgar leyes con fuerte impacto en las finanzas públicas del país, ya que conllevan nuevos gastos "que no estaban considerados".

ComexPerú se refiere, en particular, a la Ley N° 32568, que incorpora progresivamente a trabajadores del Minsa y EsSalud al régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y la Ley N° 32561, que iguala la pensión militar y policial al 100% de su sueldo activo tras 30 años de servicio.

"Estas normas representan un serio riesgo para la economía peruana, generando obligaciones fiscales que pueden resultar insostenibles para las finanzas nacionales, con la consecuencia de no invertir lo necesario en educación o salud", señaló el gremio.

Según estimó el Consejo Fiscal del gremio, si a estas normas se le suman ocho adicionales aprobadas en marzo, elevarían el costo anual a S/ 11,400 millones como mínimo.

Advierten que ministros pueden ser denunciados

Ante lo que consideraron una falta "de toda lógica", la Sociedad del Comercio Exterior condenó que el mandatario interino no haya observado estos riesgos ni presentado acciones de inconstitucionalidad.

En ese sentido, advirtieron que los ministros que también autorizaron estas leyes podrán ser denunciados "por omisión al haber transgredido la norma constitucional" que indica que el Parlamento no tiene capacidad de gasto.

También aprovecharon para exhortar al Ejecutivo a no retroceder en la reestructuración de Petroperú, pues "sería un grave error dada la grave situación financiera de la empresa".

La Sociedad de Comercio Exterior exhortó al presidente José María Balcázar y sus ministros "rectificar de inmediato" y asumir la responsabilidad de las posibles consecuencias de este alto gasto fiscal.

"Su deber en este periodo es resguardar la estabilidad económica y fiscal, no promulgar normas populistas que comprometen el futuro del país", sentenciaron.

Petroperú vuelve a cambiar de titular

La empresa estatal Petroperú informó este jueves la designación del economista Roger Arévalo Ramírez como nuevo presidente del directorio de la compañía, cargo que asume a partir de la fecha.

La entidad mencionó que el nombramiento se da como resultado de la elección realizada por la Junta General de Accionistas, con la finalidad de fortalecer la gobernanza corporativa y la sostenibilidad financiera de la empresa, en línea con sus "objetivos de mejora" con respecto a su gestión y desempeño operativo.