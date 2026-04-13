ONPE llama a la calma: Exhorta a esperar al cierre de proceso electoral tras denuncia penal del JNE

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio del conteo final de votos de la segunda jornada electoral de las Elecciones 2026, la ONPE hizo un llamado a la serenidad luego de que el JNE denunciara a sus funcionarios por el presunto delito contra derecho al voto.

ONPE pide prudencia y esperar al cierre del proceso electoral

Este lunes 13 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones denunció penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros tres gerentes luego de que más de 63 mil electores de Lima Sur se quedaran sin votar.

Ello ocurrió después de que el JNE dispusiera la ampliación del sufragio hasta este lunes para dar oportunidad a que ejerzan su derecho al voto tras la no instalación de mesas a raíz de la falta de material electoral.

A horas de la tarde de hoy, luego del cierre de mesas en los más de 10 locales de votación en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, la Oficina Nacional de Procesos Electorales pidió serenidad y respeto a su institución.

"Invocamos a las organizaciones políticas, instituciones públicas y privadas y a la ciudadanía en general a esperar la conclusión del proceso electoral con serenidad y teniendo presente el pleno respeto a la institucionalidad democrática", se lee en el comunicado.

#ONPEinforma | En el marco de las Elecciones Generales 2026, emitimos este comunicado a la opinión pública.#EG2026 pic.twitter.com/61NXxwvqjw — ONPE (@ONPE_oficial) April 14, 2026

No obstante, el ente electoral indicó que, al estar sujetos a la fiscalización ciudadana como servidores públicos, han expresado su "voluntad de contribuir con todas las investigaciones a las que sean sometidos" sus funcionarios.

La ONPE también reconoció la grave falta en el cumplimiento de la entrega del material electoral en 211 mesas de votación en el sur de la capital este domingo 12 de abril, por lo que recalcó que ampliar los horarios fue iniciativa del organismo.

"Le planteamos al JNE la ampliación del horario para la instalación de mesas y la extensión del periodo de sufragio de los comicios en los recintos afectados. La propuesta fue aprobada por el Pleno y hoy se realizó una jornada extraordinaria de votación", señaló.

Asimismo, el organismo electoral aseguró que el cómputo de votos y la publicación de resultados del sufragio de este domingo 12 de abril "se están llevando a cabo con normalidad".

JNE denuncia penalmente a jefe de la ONPE

Tras la caótica jornada electoral que dejó fuera de las votaciones a más de 63 mil electores en Elecciones 2026, el JNE presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, otros tres funcionarios de la entidad y al representante de la empresa Gálaga SAC.

Son acusados de presunto delito contra el derecho de sufragio, contra la administración pública (omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales) y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.