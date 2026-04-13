Minedu: Conoce la lista de colegios que suspenderán clases presenciales este martes 14 de abril por elecciones

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras la intensa jornada de votación de este lunes 13 de abril, el panorama escolar en Lima Sur tendrá un cambio temporal que los padres deben conocer. El Ministerio de Educación (Minedu) ha decidido que un total de 13 colegios no dictarán clases presenciales este martes 14 de abril. El objetivo principal es dejar las aulas impecables y seguras para los escolares después del movimiento de votantes.

Esta pequeña pausa en las actividades académicas presenciales es fundamental para que el personal pueda realizar un cierre ordenado de la jornada democrática. La intención es que las tareas logísticas y de desinfección se completen sin interrupciones, permitiendo que los alumnos vuelvan a sus pupitres el miércoles. La medida se aplica estrictamente en tres distritos que fueron clave durante las elecciones en la capital.

Suspensión en San Juan de Miraflores y Lurín

En el distrito de San Juan de Miraflores, las instituciones que harán una pausa son la IE Parroquial Virgen de la Asunción, el Alfonso Ugarte y el San Luis Gonzaga. Por su parte, en Lurín se concentra la mayor atención, ya que son siete instituciones educativas las que deberán cerrar sus puertas mañana. Esta organización busca evitar cualquier riesgo sanitario para los menores tras la afluencia masiva de ciudadanos.

"Esta medida permitirá garantizar el adecuado cierre del proceso electoral, así como las labores logísticas y operativas posteriores a la jornada de votación", según el Ministerio de Educación. Entre los locales de Lurín destacan el Rodrigo Lara Bonilla, el Julio C. Tello Rojas y el Santísimo Salvador. Los directores ya coordinan con las familias para asegurar que el aprendizaje no se detenga totalmente durante este día.

¡Atención! 🗳️ Las 13 instituciones educativas que fueron locales de votación hoy, lunes 13 de abril, no tendrán clases presenciales el martes 14 de abril.

Una medida necesaria para asegurar el cierre adecuado del proceso electoral. pic.twitter.com/LLUHdogNRu — Ministerio de Educación (@MineduPeru) April 14, 2026

Medidas en el distrito de Pachacámac

Para el distrito de Pachacámac, se ha confirmado que la IE 7261 Santa Rosa de Collanac, el plantel El Universo de César Vallejo y la institución Parroquial Virgen del Rosario también suspenden la presencialidad. Es vital que las familias estén alertas, pues la atención presencial queda totalmente restringida mientras los equipos de limpieza trabajan. El esfuerzo está centrado en retirar el material electoral y dejar todo en orden.

Es importante aclarar que no se trata de un feriado escolar general, sino de una medida específica para estos centros de votación. De esta manera, el sector educativo garantiza que los estudiantes encuentren espacios seguros y ordenados al retornar. Así, el martes 14 de abril se priorizará el bienestar de la comunidad educativa en estos trece puntos señalados por el Minedu tras el evento electoral.