ONPE revela los primeros resultados oficiales de las elecciones generales 2026: Así va el conteo

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) empezó a revelar los primeros resultados oficiales de las elecciones generales 2026, a través de su plataforma en tiempo real que fuera habilitada la tarde de este domingo 12 de abril.

En ese sentido, te presentamos en la presenta nota cómo van las posiciones y porcentajes de los 35 candidatos presidenciales que participaron en esta histórica jornada electoral, la cual todo indica, tendrá una segunda vuelta el próximo domingo 7 de junio.

Resultados oficiales de la ONPE

Tal como lo anunció en la previa el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, en esta ocasión, la ciudadanía tiene la oportunidad de enterarse los resultados de los comicios en tiempo real, independientemente de lo mostrado por las encuestadoras de opinión.

En el siguiente LINK , podrás conocer el conteo oficial del organismo, el cual actualiza en intervalos de 5 -15 minutos sus cifras oficiales.

Horario de votación ampliado hasta el lunes 13 de abril

Esta noche, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la ampliación hasta mañana, lunes 13 de abril, del horario de votación en las mesas de sufragio que no pudieron instalarse por la falta del material electoral.

A través de un pronunciamiento liderado por el jefe de la entidad, Roberto Burneo, el organismo dio a conocer el Acuerdo del Pleno en favor de los ciudadanos afectados. Es decir, la instalación de mesas se llevarán a cabo desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. en Lima Metropolitana; Orlando y Nueva Jersey (Estados Unidos). Asimismo, el horario de votación será hasta las 7:00 p. m., según sus respectivos husos horarios (zonas horarias).

Desde el JNE solicitaron el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que el Ministerio de Educación garantice la disposición de los colegios que operan como locales de votación a la ONPE y que el Ministerio de Defensa se encargue del resguardo del material electoral.

Cabe señalar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.