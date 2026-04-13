Elecciones Generales 2026: Los congresistas que buscaban la reelección y no pasaron la valla electoral

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Varios congresistas en funciones que aspiraban a mantenerse en el poder, no lograron superar la valla electoral y quedaron fuera del nuevo Parlamento. Este resultado marca un quiebre en la continuidad política de decenas de legisladores que buscaban una curul en el Senado o la Cámara de Diputados.

El contexto no era sencillo, de los 130 parlamentarios actuales, al menos 88 decidieron postular nuevamente en estos comicios, evidenciando el interés de mantenerse en la esfera política pese a los bajos niveles de aprobación del Congreso.

Congresistas que buscaron seguir en el poder desde nuevos partidos

En la lista aparecen nombres con alta exposición mediática. Jorge Montoya postuló al Senado con "Sí Creo". Guido Bellido lo hizo con "Podemos Perú". Sigrid Bazán intentó llegar a la Cámara de Diputados con "Venceremos". Edward Málaga participó con "País para Todos". Ninguno logró superar la valla con sus respectivas agrupaciones.

Otros congresistas optaron por partidos con menor arrastre electoral. Isabel Cortez y Nieves Limachi postularon al Senado con "Perú Primero". Óscar Zea y Katy Ugarte lo hicieron con "Progresemos". Carlos Zeballos Madariaga y Alex Flores participaron con "Cooperación Popular". Ninguno de estos partidos alcanzó el mínimo requerido.

El caso de "Somos Perú" y "Podemos Perú" también resalta. En el primero figuran Héctor Valer, Jorge Morante, Elizabeth Medina y Alex Paredes. En el segundo aparecen Edgar Tello, Francis Paredes y Heidy Juárez. Pese a su presencia en el Congreso actual, no lograron asegurar continuidad.

Los congresistas que buscaban la reelección y no pasaron la valla electoral

La lista no solo incluye congresistas. También aparecen figuras tradicionales y exfuncionarios. En el "APRA" postularon Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Nidia Vilchez, Javier Velásquez Quesquén y Carla García. Ninguno logró regresar al Congreso.

También destacan exministros del gobierno de Dina Boluarte. Juan José Santiváñez, César Vásquez y César Sandoval postularon con "Alianza para el Progreso". Sus candidaturas no alcanzaron el respaldo necesario para mantenerse en carrera parlamentaria. En este partido también postulaban al Congreso bicameral César Acuña, Luis Valdez y Elio Riera. Otro caso es el de Raúl Noblecilla, quien participó con "Podemos Perú". Su intento por llegar al Congreso tampoco prosperó.

"Cambios de camiseta" marcaron la reelección fallida

El camino hacia la reelección no fue igual para todos los legisladores. Mientras algunos decidieron postular con nuevas agrupaciones políticas, otros optaron por integrarse a partidos con menor presencia en determinadas regiones del país. Sin embargo, estos cambios de afiliación no fueron suficientes para mantener su respaldo en las urnas.

En varios casos, el llamado "cambio de camiseta" no logró sostener el capital político que habían construido previamente. A ello se sumó la alta fragmentación del sistema de partidos, que terminó diluyendo el voto y reduciendo sus posibilidades de éxito.

Este panorama deja en evidencia un claro mensaje por parte del electorado. Un sector importante de la ciudadanía optó por no renovar su confianza en estos representantes, marcando distancia con su gestión.