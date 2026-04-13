Votaron dos veces: Caos electoral obliga a ciudadanos a REPETIR SUFRAGIO en Manchay

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Una situación insólita se registró durante las Elecciones Generales 2026 en el distrito de Manchay, donde ciudadanos denunciaron que tuvieron que votar por segunda vez, pese a haber sufragado el día anterior.

El hecho ocurrió en el colegio Virgen del Rosario, donde se habilitaron cerca de 13 mesas para atender a los electores afectados. Muchos de ellos afirmaron que el domingo pasaron largas horas en fila para emitir su voto, sin imaginar que este sería posteriormente invalidado.

Molestia por pérdida de tiempo y dinero

El reclamo principal de los votantes gira en torno al tiempo perdido y los gastos adicionales que esta situación les generó. Varios ciudadanos indicaron que tuvieron que pedir permiso en sus trabajos o incluso dejar de laborar para poder acudir nuevamente a votar. A esto se suman los gastos de transporte, que afectan especialmente a quienes dependen de ingresos diarios.

"Ayer hemos hecho la cola toda la mañana y hemos terminado de votar cinco de la tarde, y para que hoy día nos diga que no vale nuestro voto, y otra vez tenemos que regresar", expresó una ciudadana afectada.

Un ciudadano expresó su malestar por las complicaciones logísticas y el gasto imprevisto que supuso el traslado hasta el centro de votación. Estas declaraciones reflejan el impacto económico y personal que generó esta irregularidad en su jornada laboral.

"El día de hoy tengo que venir de Centro Lima, pagar taxi, venir hasta acá, ahora tengo que volver al trabajo, es tedioso por ese tema".

Además, personas adultas mayores denunciaron la ausencia de una fila o asistencia preferencial durante los comicios. El reclamo de una de las afectadas evidenció graves deficiencias en los protocolos de atención y respeto a la vulnerabilidad.

"Tengo cincuenta y seis años... le dije que por favor que me atendieran que estoy mal de la columna y no puedo estar mucho rato parada y me dijeron 'haz tu cola' ", indicó.

Fallas en la organización electoral

De acuerdo con los testimonios recogidos, el problema se habría originado por retrasos en la instalación de mesas y en la llegada del material electoral. Incluso, algunos miembros de mesa no acudieron el segundo día, lo que complicó aún más el proceso.

"No es posible que recién ayer lo han trasladado los materiales de votación...Se supone que el día sábado, viernes, tenían para que el ONPE pueda traer las actas a cada institución, a cada distrito, a cada pueblo.", cuestionó una ciudadana, señalando fallas logísticas.

El desorden también generó restricciones a la prensa, que no pudo ingresar al local pese a contar con credenciales, limitando la cobertura del proceso. Más allá del voto repetido, el episodio deja en evidencia la urgencia de reforzar la organización electoral para garantizar que el derecho al sufragio no se convierta en una carga para la población.