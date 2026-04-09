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Cierre de campaña: Todo sobre los últimos mítines de los candidatos este jueves en Lima y regiones

Lima, Callao y otras regiones del Perú se convierten en el escenario de los últimos encuentros de campaña, donde los candidatos buscan asegurar el voto indeciso este jueves.

Todo sobre los últimos mítines de los candidatos este jueves en Lima y regiones
Todo sobre los últimos mítines de los candidatos este jueves en Lima y regiones Composición Exitosa

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/04/2026

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La campaña electoral entra en su etapa decisiva. Este jueves, los candidatos presidenciales protagonizan sus respectivos cierres de campaña en distintos puntos del país, en un despliegue simultáneo que refleja la intensidad de la contienda rumbo a las elecciones generales del 12 de abril.

Candidatos que harán sus cierres de campaña en Lima y el Callao

  • El candidato y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se congregará en el Campo de Marte, en Jesús María, desde las 5:00 p.m.
  • El congresista y actual candidato presidencial de Unidad Popular, Roberto Chiabra, estará desde las 3:00 p.m. en el Callao para cerrar su campaña.
  • La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizará un mitin programado a partir de las 7:00 p.m. en el distrito de Villa El Salvador (VES).
  • El postulante de País para Todos, Carlos Álvarez, cerrará su campaña en la avenida Carapongo, en Lurigancho-Chosica, en un mitin programado para las 5:00 p.m.
  • El candidato Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, tiene contemplado realizar el cierre de su campaña en la avenida 9 de diciembre, ex avenida Paseo Colón, desde las 5:00 p.m.

Conoce aquí las fechas de los mítines finales de los candidatos presidenciales
Conoce aquí las fechas de los mítines finales de los candidatos presidenciales

  • El candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, también estará en el Centro de Lima, específicamente en la Plaza Dos de Mayo, para cerrar su campaña desde las 5:00 p.m.
  • El candidato del Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama, se congregará desde las 7:00 p.m. en óvalo de la avenida Venezuela, en Breña.
  • La candidata de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, cerrará su campaña en San Juan de Lurigancho (SJL), en un evento programado a partir de las 6:00 p.m.
  • La candidata de Alianza Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, realizará un mitin, programado a partir de las 4:00 p.m., a media cuadra de Polvos Azules, en La Victoria.
  • El líder y candidato de Podemos Perú, José Luna Gálvez, llegará a Los Olivos para cerrar su campaña, en un mitin pactado para las 5:30 p.m.

Candidatos que harán sus cierres de campaña en regiones

  • El candidato de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, cerrará su campaña desde las 7:00 p.m. en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad.
  • El postulante del Partido Morado, Mesías Guevara, tiene programado un mitin a partir de las 6:00 p.m. en Chincha, en la región Ica

En ese contexto, los cierres de campaña no solo funcionan como actos simbólicos, sino también como una demostración de fuerza política y organización. La cantidad de asistentes, la logística desplegada y el impacto mediático de cada evento son observados de cerca por analistas y votantes.

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