Tribunal ordena a Gustavo Petro rectificar sus mensajes sobre supuestos fraudes en las elecciones de Colombia

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo determinante contra el presidente Gustavo Petro, ordenándole rectificar sus polémicos señalamientos sobre supuestas irregularidades en las elecciones pasadas y futuras. La justicia colombiana determinó que las publicaciones del jefe de Estado en redes sociales afectan la legitimidad del sistema democrático al no presentar pruebas sólidas.

La sentencia establece que el presidente tiene un deber de veracidad superior debido a su cargo, por lo que no puede difundir información que genere desconfianza institucional. Esta decisión judicial surge tras las constantes críticas de Petro hacia la logística electoral, centrando sus ataques principalmente en la transparencia de los procesos de votación.

El conflicto con el software electoral

La controversia escaló debido a los mensajes de Petro contra la empresa Thomas Greg & Sons, encargada del soporte tecnológico en las urnas. Según el diario El Espectador, el tribunal considera que el mandatario generalizó fallos antiguos para cuestionar la integridad de los comicios de 2022 y los preparativos para el año 2026.

En este subtema, la justicia resalta que el presidente debe ser cuidadoso con sus fuentes. "El derecho a la información debe ejercerse con rigor", señala la resolución judicial, indicando que las alertas de fraude deben tramitarse por canales legales y no mediante publicaciones que puedan desinformar a la población civil.

Tribunal colombiano ordena a Petro rectificar afirmaciones sobre fraude electoral https://t.co/rn8qbyv393 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) April 11, 2026

Plazos para la retractación pública

El fallo judicial otorga un plazo de tres días hábiles para que el presidente realice la rectificación oficial bajo las mismas condiciones de difusión. Esto implica que Petro deberá usar sus redes sociales para aclarar que sus sospechas sobre el sistema de software no cuentan con un respaldo de las autoridades competentes.

Por su parte, el Gobierno sostiene que sus declaraciones buscan garantizar que el código fuente sea auditado de manera internacional. No obstante, el fallo es claro en que la libertad de expresión de un funcionario público tiene límites estrictos cuando se trata de la estabilidad de las instituciones democráticas del país.

Para finalizar, la orden de rectificar sus señalamientos sobre presunto fraude electoral busca frenar la polarización generada por las críticas al sistema. Es fundamental que el Presidente Petro cumpla con la sentencia para evitar sanciones mayores y asegurar que el debate sobre las elecciones de Colombia se mantenga en un marco de respeto y legalidad vigente.

El cumplimiento del fallo judicial por parte del mandatario es clave para garantizar la estabilidad institucional y la transparencia en las urnas. La decisión de rectificar sus señalamientos sobre presunto fraude electoral busca evitar que la desinformación afecte la percepción ciudadana.