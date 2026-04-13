Elecciones Generales 2026: Conoce cuáles son los partidos que no pasaron la valla electoral

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Con el avance del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con más del 50% de actas para la Cámara de Diputados, así como al 18% y 51% en el Senado Nacional y Regional, respectivamente, los resultados preliminares de las Elecciones 2026 ya comienzan a perfilar un nuevo mapa político.

Las primeras cifras evidencian que varias agrupaciones con presencia en el actual Congreso, así como candidatos que aspiraban a ingresar al Parlamento bicameral, no lograron alcanzar el respaldo necesario para mantenerse en competencia.

Perú Libre, Avanza País, Podemos y APP quedarían fuera del Congreso

Según los últimos reportes de la ONPE, agrupaciones con actual peso político como Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre y Avanza País no estarían alcanzando el umbral mínimo de la valla electoral. Con el procesamiento de actas al 50% para la Cámara de Diputados y avances significativos en el Senado, las proyecciones confirman que estos partidos perderían su representación y su inscripción, marcando el fin de una etapa para sus líderes y bancadas.

Alianza para el Progreso (APP), apesar de que el partido apostó por una campaña en redes sociales y alianzas con creadores de contenido para captar el voto joven, el resultado ha sido adverso.

Partidos que no pasaron la valla electoral

Por su parte, Podemos Perú atraviesa un escenario similar de estancamiento. La estrategia de José Luna de apelar a la nostalgia y la "mano dura" mediante la figura de Daniel Urresti (incluso con sus complicaciones judiciales) no logró el efecto deseado en el tramo final.

Perú Libre enfrentó un escenario más complejo, Vladimir Cerrón no participó en debates y mantuvo una campaña con escasa exposición pública, en medio de su situación de prófugo de la justicia desde 2023. La falta de vocerías claras y las divisiones internas debilitaron su presencia electoral. Avanza País tampoco supera la valla electoral en estas elecciones 2026 y queda fuera del próximo Congreso.

Otros partidos tampoco alcanzan la valla electoral

Entre ellos figura el APRA, El Partido Morado y FREPAP, este último sorprendió en 2020 con una votación significativa, en estas elecciones no repitió ese resultado. Otras agrupaciones como Primero la Gente, Perú Primero, Integridad Democrática y Libertad Popular tampoco superaron la valla. Muchas de ellas participaron por primera vez o intentaron posicionarse sin estructuras consolidadas ni liderazgos fuertes.

También aparecen en la lista partidos como Fe en el Perú, Progresemos, Demócrata Verde, Unidad Nacional y el Partido Patriótico del Perú. Ninguno logró una votación relevante.