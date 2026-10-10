ERM 2026: ONPE culmina el procesamiento de las actas electorales de todo el país

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que culminó el procesamiento de todas las actas electorales correspondientes a las elecciones regionales y municipales celebradas el pasado 4 de octubre. La labor concluyó a las 12:26 horas de este sábado, después de recibir la documentación procedente de las 89.935 mesas de sufragio que funcionaron en el país.

Del total procesado, el 96,7 % de las actas fue contabilizado. Esto significa que los votos consignados en esos documentos ya ingresaron al cómputo general de resultados. El porcentaje restante corresponde a actas observadas o que contienen solicitudes de nulidad e impugnaciones relacionadas con votos o con la identidad de los electores.

#ERM2026 | 📢 A las 12:26 p. m. , se alcanzó el 100 % de actas procesadas para la elección de gobernador y vicegobernador regional a nivel nacional, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. 🗳️🇵🇪



🔎 Revisa los detalles en tiempo real 👉 https://t.co/5dbaboDEaW pic.twitter.com/Q5khVhg0Yt — ONPE (@ONPE_oficial) October 10, 2026

Estos documentos son enviados desde las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales a los Jurados Electorales Especiales, organismos encargados de evaluar y resolver cada caso conforme a la normativa vigente. Una vez adoptada una decisión, el respectivo jurado emitirá una resolución y la remitirá a la ONPE para su ejecución.

Si alguna resolución es apelada, el expediente pasará al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que resolverá en segunda y definitiva instancia. La contabilización llegará al 100 % cuando los jurados electorales especiales y el máximo organismo electoral terminen de atender todas las actas pendientes.

Las últimas actas procedían de Yankutich

La documentación electoral fue procesada conforme llegaba desde los locales de votación hasta los 125 centros de cómputo habilitados en igual número de oficinas descentralizadas. Algunas actas requirieron traslados aéreos, terrestres o fluviales debido a la distancia y las condiciones geográficas de sus lugares de origen.

Las últimas en ingresar al sistema correspondieron a dos mesas instaladas en el centro poblado Yankutich. Los documentos fueron transportados por vía fluvial hasta la oficina descentralizada de Alto Amazonas, donde finalmente pudieron ser procesados.

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👉 Aquí te mostramos el recorrido de las actas electorales, desde su llegada a nuestros centros de cómputo hasta la publicación de los resultados. pic.twitter.com/fgtNi8Du9f — ONPE (@ONPE_oficial) October 10, 2026

Cada acta recibida pasa por una revisión del sobre lacrado y de la lámina colocada para proteger los resultados. Posteriormente, el documento es escaneado y sometido a un control de calidad. Los datos se digitan dos veces, primero mediante un asistente de inteligencia artificial y después por un operador que trabaja de forma ciega y aleatoria.

Si ambas digitaciones coinciden, los datos son encriptados, transmitidos a los servidores nacionales de la ONPE y añadidos al cómputo general. Cuando existe una diferencia, se realiza una tercera digitación; si persiste alguna inconsistencia, el acta queda observada y es remitida al jurado electoral correspondiente.

Concluido el procesamiento nacional, la proclamación definitiva de resultados dependerá ahora de la resolución de las actas pendientes por parte de los organismos electorales competentes.