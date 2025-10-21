Agua Marina se retira momentáneamente: "No vamos a volver a los escenarios grandes", confirmó vocalista

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cantante Lucho Granda de la agrupación musical de cumbia, Agua Marina, confirmó que la banda musical se retirará momentáneamente de los escenarios grandes tras el último atentado en contra de la agrupación.

Retiro de los escenarios

A través de su cuenta oficial de Tik Tok, uno de los vocalistas de la emblemática agrupación musical Agua Marina, Lucho Granda, compartió un video donde comunica su sentir tras el atentado del pasado 8 de octubre contra la banda en el distrito de Chorrillos.

"Nos encontramos tranquilos, de repente psicológicamente nos encontramos un poco mal, con el trauma. Muy triste y lamentable lo que estamos viviendo en nuestro Perú. Yo creo que no solamente en el Perú, en todo el mundo", señaló.

Tras el ataque armado a manos de criminales, al menos 5 personas resultaron heridas por proyectiles de armas de fuego, entre ellas 4 integrantes de la banda y 1 comerciante; mientras se realizaba en concierto en el Círculo Militar del distrito.

El hecho que ocurrió alrededor de las 10 de la noche causó el terror entre los asistentes. Los agraviados del grupo César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga fueron trasladados de emergencia para resguardar su salud. Posteriormente, fueron dados de alta con proceso de recuperación médica.

Por ello, Lucho Granda confirmó que, por el momento, la agrupación no brindará espectáculos en escenarios grandes muy a pesar del ánimo de los músicos por continuar brindando su arte.

"Por el momento, creo que ya todos sabemos que no vamos a volver a los escenarios grandes. Muy triste porque la música es nuestra vida, nuestro corazón, es nuestro motor, es nuestro alimento diario de nosotros los músicos

Granda anunció que el retiro de los escenarios no implica su salida de Agua Marina más se encuentran a la espera de que la situación política, social y, sobre todo de seguridad, prospere frente al crimen. Además, indicó que personalmente brindará sus servicios para eventos más pequeños y privados.

"Quiero recalcar que no estoy retirándome de la agrupación Agua Marina. Yo sigo con Agua Marina, simplemente que estamos en stand by", recalcó.

Hermanos Quiroga fuera de peligro

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga, fundadores de la agrupación de cumbia Agua Marina, fueron dados de alta el pasado 16 de octubre tras resultar agraviados por el atentado en contra de la banda.

Luis Quiroga agradeció las muestras de afecto, el cuidado del personal médico y su agradecimiento a Dios por haber atravesado el ataque. Ambos fueron dados de alta de la clínica Maison de Santé.

"Lo primero que hicimos fue pedirle a Dios que nos encamino y encontrar el lugar preciso para que atiendan a mi hermano que no estaba en buenas condiciones", comentó.

La agrupación musical Agua Marina ha decidió alejarse momentáneamente de los escenarios grandes tras el último atentado armado en su contra que resultó con 4 músicos heridos, tal como lo confirmó el vocalista de la banda, Lucho Granda.