Diane Keaton, legendaria actriz, ganadora del Oscar y figura de 'El Padrino', falleció a los 79 años

La actriz estadounidense Diane Keaton falleció a los 79 años. La información de su deceso sensible lo confirmó un vocero de la familia de la galardonada artista a la prestigiosa revista People.

No obstante, en este pronunciamiento no se revelan las causas de su partida por propia decisión de sus parientes. A su vez, pidieron respeto y discreción a su entorno cercano en este momento de profundo dolor.

Diane Keaton partió a la eternidad y enluta Hollywood

La legendaria y destacada intérprete murió en California, este sábado 11 de octubre y, aunque fue inesperado para el mundo, sus seres queridos fueron testigos del deterioro de su salud que sufrió repentinamente en sus últimos meses de vida.

"Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos", contó a People un amigo de la actriz quien también manifestó que su muerte fue "inesperada" para quien consideró una persona con "tanta fuerza y espíritu".

Además, este informante reveló que durante las últimas semanas la leyenda de Hollywood se mantuvo únicamente en compañía de sus familiares más allegados debido a que quisieron mantener en total "privacidad" . Inclusive indicó a People que "ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo".

Some actors play emotions. Diane Keaton lived inside them.



Diane Keaton embodied the contradictions of being human: funny and fragile, bright and bruised, always achingly honest. For decades, she filled every frame with warmth, wit, and wonder. A Best Actress Oscar winner and... pic.twitter.com/BqjewFW4MO — The Academy (@TheAcademy) October 11, 2025

Leyenda del cine y figura de 'El Padrino'

A lo largo de los más de 50 años de trayectoria en el séptimo arte, Diane Keaton logró un Óscar a mejor actriz en 1977, dos Globos de Oro y un Bafta, todo ello gracias a la película 'Annie Hall' (1977), dirigida y protagonizada por Woody Allen.

Justamente, la estrella del cine se convirtió en la musa del aclamado director con quien además mantuvo un romance de varios años. Y aunque su carrera arrancó en el año 1970 con la película 'Lovers and Other Strangers', Keaton alcanzó la fama cuando Francis Ford Coppola la eligió para interpretar a Kay Adams, la novia de Michael Corleone (Al Pacino), en 'El padrino', estrenada en 1972.

Diane Keaton, en una escena de 'El Padrino: Parte II'

Respecto a su vida amorosa tuvo tres grandes amores: Woody Allen, su gran romance de los años 70, Al Pacino, con quien mantuvo una relación intermitente hasta el año 1990, y Warren Beatty, con quien estuvo durante cinco años tras dejar a Al Pacino.

De esta manera, el séptimo arte se enlutó tras el repentino fallecimiento de la reconocida actriz Diane Keaton, quien falleció a los 79 años en California. Las causas de su deceso aún son desconocidas.