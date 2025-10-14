Adiós a una era musical: MTV cerrará sus canales musicales en Europa y regiones a finales de 2025

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los canales de televisión musical consolidados bajo MTV cerrarán este 31 de diciembre de 2025 tal como lo anunciaron medios internacionales como BBC. El cierre está enfocado en Europa, pero tendría repercusiones en Asia, América Latina y Australia debido a un recorte de dinero.

Adiós a MTV

Cinco canales de la cadena MTV se despedirían para siempre: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live HD, solo funcionarían hasta fines de 2025 tras largas décadas de videos musicales, cuentas regresivas y listados que marcaron a diversas generaciones desde 1981.

Tras cuatro décadas de entretenimiento, el canal televisivo enfrenta una transición digital importante: el cambio hacia el streaming y la búsqueda de música en plataformas digitales sobre la televisión. Además, enfrentan un recorte presupuestario de 500 millones de dólares que afecta a los canales musicales de MTV en Europa, Asia, América Latina y Australia.

MTV musical cierra en Europa y otras regiones a finales de 2025

Además del recorte, la fusión entre las empresas Paramount Media Network y Skydance Media dando paso a Paramount Skydance Corporation sería el nuevo encargada de gestionar los cambios. La unión de ambas entidades ya apostó por las plataformas como Paramount+ y Pluto TV.

Sin embargo, un canal MTV 00s aún no aparece en la lista de canales confirmados, según informó BBC. Lo que sí se confirma es que se apostaría por propuestas de realities shows. Un cambio completo a la idea original del programa.

Por el momento, MTV HD sería el canal principal continuaría emitiéndose en la televisión, mas su propuesta estaría dirigida al contenido juvenil más que el musical.

De la música al reality show

La ex VJ (video jockey) de MTV, Simone Angel, contó que estaba "realmente triste" con esta decisión. "MTV fue el lugar donde todo se consolidó. Así que me parte el corazón", contó para BBC.

Los VJ tenían la importante labor de presentar la amplia gama de gustos musicales. En un principio solo eran presentadores, más con la popularidad que alcanzó el canal se consolidaron como personalidades y periodistas musicales entrevistando a celebridades musicales y contar con un programa propio.

MTV Video Music Awards 1999 recibió a unos jóvenes Backstreet Boys

¿Qué pasarán con los eventos anuales de premiación? Hasta el momento, la cadena de televisión no ha indicado cuál sería el futuro de las próximas premiaciones. En 1984, se dio la primera edición de los MTV Video Music Awards y desde ese año hasta este 2025, la performance y reunión de las estrellas de la música no ha parado de deslumbrar al mundo.