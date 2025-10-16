Adiós a una leyenda del rock: A los 74 años falleció Ace Frehley mítico guitarrista y fundador de Kiss

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Ace Frehley, mítico guitarrista y fundador de la banda de rock Kiss, falleció a los 74 años, en Morristown, New Jersey, así lo informó su familia a través de un comunicado en el que revelan que la causa de su partida fue una reciente caída en su domicilio.

Adiós a una leyenda del rock

De acuerdo a información del portal TMZ el artista estadounidense partió a la eternidad este jueves 16 de octubre luego de sufrir una hemorragia cerebral que lo dejó conectado a un respirador artificial.

Su estado de salud se complicó tras caer en su estudio hace un par de semanas atrás, lo que lo obligó a cancelar sus presentaciones que formaban parte de su reciente gira. Desde ahí decayó de manera pronunciada.

Ace Frehley en Los Ángeles, en 2014

En declaraciones a la prestigiosa revista Rolling Stone, sus parientes expresaron: "Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus momentos finales, tuvimos la suerte de poder rodearlo con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, afectuosas y pacíficas cuando dejó esta tierra".

Además, acotaron que aprecian sus mejores recuerdos como su risa. A su vez celebran su fortaleza y amabilidad que compartía con los demás.

"La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas y más allá de la comprensión. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros en la vida, ¡el recuerdo de Ace seguirá vivo para siempre!", sostuvieron.

Su etapa como guitarrista de Kiss

El guitarrista nació como Paul Daniel Frehley el 27 de abril de 1951 en el Bronx, New York, allí inició su carrera tocando en bandas locales.

Fue en 1972 que se unió a Paul Stanley (guitarra rítmica), Gene Simmons (bajo) y Peter Criss (batería) y desde enero de 1973 se presentaron en sociedad como Kiss.

La agrupación lanzó tres discos, entre 1974 y 1975: Kiss, Hotter Than Hell y Dressed to Kill, con los que logró ganar notoriedad en el rock.

Gene Simmons, Ace Frehley y Paul Stanley

Ace Frehley se caracterizó por su estilo electrizante y desbordante ello se reflejó de la mejor manera con el álbum Alive! de 1975. Sin embargo, formó su propia banda, Frehley's Comet, en 1984. Lanzaron un álbum homónimo en 1987 y un segundo disco titulado Second Sighting en 1988. Ya en 1996 junto a Peter Criss retornaron a Kiss para una exitosa gira de reencuentro.

