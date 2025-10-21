Marcos López tuvo minutos en Champions: Lateral ingresó en derrota del Copenhague ante Borussia Dortmund

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Copenhague donde milita Marcos López disputó su tercer partido de la fase de liga de la Champions League sin obtener un buen resultado. El lateral de la selección peruana no fue de la partida en el encuentro disputado en el Parken Stadion y que acabó con triunfo del Borussia Dortmund por 4 a 2.

Primera suplencia de López en Champions

Para este compromiso, el entrenador Jacob Neestrup dispuso que el jugador nacional no sea de la partida, algo que ocurre por primera vez en la presente edición del torneo europeo. En su lugar colocó al noruego Birger Meling, quien tiene un estilo más defensivo, preciso para contrarrestar los ataque por banda del conjunto alemán.

Sin embargo, esto no bastó y los aurinegros abrieron el marcador al minuto 20 con un potente remate desde la frontal de Felix Nmecha. Sin embargo, los daneses encontraron la igualdad pronto, gracias a un autogol de Nico Schlotterbeck tras un tiro de esquina mal despejado.

Con las tablas al descanso, el empate se rompió 61' por el penal que convirtió en gol el defensor argelino Ramy Bensebaini. Dos minutos después, Marcos López ingresó al terreno de juego en lugar de Meling, para tratar de tener más presencia en el área contraria.

El Dortmund ase defendió bien y aprovechó los errores del Copenhague en salida, materializando su tercer gol al 76' por un robo de Carney Chukwuemeka que acabó en el segundo tanto de Nmecha. Al 87' Fabio Silva puso el cuarto de la visita con un remate al primer palo y los daneses descontaron al 90+1' con un cabezazo de Viktor Dadason.

Lo que le resta al Copenhague en Champions

Con tres fechas disputadas, el campeón de Dinamarca marcha entre los coleros con solo un punto conseguido en la primera jornada ante Bayer Leverkusen. Su siguiente partido será como visitante ante el Tottenham el 4 de noviembre.

El 26 del mismo mes recibirá al Kairat Almaty de Azerbaiyán. En diciembre tendrá solo jugando en suelo español ante Villarreal (10/12), Ya en enero, será local frente al Napoli (20/12) y cerrará su participación con el Barcelona en Cataluña (28/12). Cabe recordar que debe acabar entre el 9° y el 24° puesto para acceder al playoff.

