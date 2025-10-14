Perú se prepara para brillar en el escenario mundial: Llega Miss & Mister Supranational Perú con premios históricos

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Se inicia una nueva era en el mundo de los certámenes internacionales con la llegada de Miss & Mister Supranational Perú a cargo de la directora nacional Angie Pajares. El anunció se realizó, bajo un gran auspicio pues representa una oportunidad histórica para para los jóvenes peruanos que sueñan con representar al país en una de las plataformas más reconocidas del mundo.

Convocatoria abierta al casting nacional

La organización ha abierto la convocatoria al Casting Nacional, que se realizará el domingo 12 de octubre en el Atelier García Morilo, en Lima. Hombres y mujeres peruanos de entre 18 a 32 años podrán postularse para formar parte del selecto grupo de candidatos que aspiran a convertirse en los nuevos embajadores de la belleza y el talento peruano en el escenario internacional.

Excentes premios económicos

Una de las principales novedades de este certamen es el impacto de los premios económicos, considerados los más altos otorgados hasta ahora en este tipo de concursos a nivel nacional. Miss Supranational Perú 2026 recibirá un premio de 5,000 dólares, mientras que Mister Supranational Perú 2026 será galardonado con 2,000 dólares. Además, ambos representantes viajarán a Polonia en 2026 para participar en la gran final mundial, donde los premios superan los 30,000 dólares para los ganadores absolutos.

Angie Pajares, directora de Miss & Mister Supranational Perú, señaló que el objetivo es convertir al país en una potencia dentro del circuito de concursos internacionales, brindando a los representantes peruanos no solo visibilidad global, sino también el respaldo económico, logístico y emocional para destacar frente al mundo.

Impulso a carreras en la industria

La organización busca impulsar carreras en el modelaje, el entretenimiento y otras industrias afines, apostando por el talento integral y la preparación profesional.

La convocatoria ya está abierta, y los interesados pueden obtener más información o inscribirse directamente a través del número 933 979 840.

Esta iniciativa representa una oportunidad sin precedentes para quienes sueñan con hacer historia y dejar el nombre del Perú en alto. El país se prepara para una nueva era de brillo internacional, y tú puedes ser parte de ella.