¿Se acerca el divorcio? Maju Mantilla procede con drástica medida tras polémicas con Gustavo Salcedo

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El matrimonio entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estaría cerca del fin. La conductora de televisión se pronunció a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, a pesar que indicó que no se volvería a pronunciar, a raíz de todas las especulaciones en su contra. En el comunicado menciona el proceso legal que enfrentaría con Salcedo para ponerle fin a su matrimonio.

Maju rompe su silencio

A través de su cuenta de Instagram, Maju publicó unas historias comunicando a la opinión pública la razón por la que no se ha pronunciado antes y es que todos los rumores en su contra parecen haber llevado al límite de la paciencia de la Miss Mundo. "Hoy, sin embargo, debo señalar que hasta el momento he mantenido reserva", indicó.

Por recomendación de sus abogados, la conductora de televisión habría evitado expresarse, sin embargo, el daño a su honra por las diferentes declaraciones emitidas por su aún esposo quien "ha motivado" los agravios, indica Mantilla.

"Durante más de 15 días se ha mancillado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo, que a su vez ha motivado, un sinfín de agravios, insultos y calificativos en medios de prensa y redes sociales que dañan mi honra, reputación y condición de madre".

Maju se pronuncia a través de su cuenta oficial

¿Se acerca el divorcio?

Tres publicaciones en sus redes sociales pero solo unas cuantas palabras fueron contundentes para deslizar el futuro de su matrimonio con Salcedo hacia el divorcio definitivo.

"Los temas referidos a un posterior divorcio se manejarán únicamente por la vía legal que es el escenario donde se ventilan estos temas".

Concisa y clara, esas fueron las únicas líneas referidas hacia el divorcio que, hasta el momento, solo se consideraba como una especulación. Mas ahora, queda más que claro, que Maju Mantilla no dará vuelta atrás con el hombre con el que compartió más de 13 años de matrimonio.

Maju también se pronunció por los cuestionamientos del público que habría dudado de su calidad de madre, ante los lamentables comentarios en su contra. Para esas personas, Mantilla indica.

"NUNCA he faltado a mis hijos, ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático", expresó.

La modelo ratificó que no volverá a pronunciarse sobre estos temas familiares y personales para cuidar de si y su familia ante todos los ataques que ha recibido. "No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales", indicó.