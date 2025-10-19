Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille anuncian el regreso de 'La Gran Sangre': "Que se cuiden los malditos"

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

A mediados de la década de los 2000, Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille alcanzaron la fama gracias al éxito rotundo de 'La Gran Sangre'. Esta mítica serie nacional contaba la historia de 'Dragón', 'Tony' y 'Mandril', un equipo de 3 amigos que combatían a los malhechores con un estilo bastante peculiar.

Gracias a la aceptación del público, la producción desarrolló cuatro temporadas y una película que llegó a las salas de cine de nuestro país en el 2008. Ahora, 20 años después toda una generación podrá volver a vivir estas aventuras tras el sorpresivo anuncio realizado por los propios actores.

Vuelve 'La Gran Sangre'

En los últimos días Aldo Miyashiro y Carlos Alcántara fueron vistos juntos nuevamente al ser parte de la gran marcha nacional realizada el 15 de octubre. A partir de ahí, las redes sociales se inundaron de nostalgia de parte de quienes disfrutaron las aventuras de 'La Gran Sangre'.

Este clamor obtuvo respuesta solo unos días después ya que el popular 'Chino' utilizó su cuenta de Facebook para anunciar la vuelta de esta aclamada producción al lado de 'Cachín' y Pietro Sibille. Eso sí, el actor no brindó mayores detalles de como será esta vuelta.

"Acá estamos. Pietro, Cachín, Aldo. Mandril, Dragón, Tony. Volvemos. Que se cuiden los malditos", escribió junto a una instantánea de los protagonistas.

'La Gran Sangre 2' verá la luz en el 2026

Por suerte, la publicación de Aldo Miyashiro no fue la única ya que el popular 'Mandril' recurrió al Instagram para brindar mayor información del proyecto que se traen entre manos. El intérprete nacional despejó las dudas al indicar que la vuelta de 'La Gran Sangre', por ahora, no será a través de una nueva temporada, sino que se tratará de una continuación de la película estrenada en el 2008.

Incluso, Pietro Sibille aseguró estar feliz por la realización de este proyecto, aunque también se refirió al paso de los años el cual podría afectar las acrobacias que solía hacer cuando esta teleserie policial alcanzó el éxito a medios de la década de los 2000.

Pietro Sibille anuncia la secuela de la película de 'La Gran Sangre'.

"Volvemos. Después de haber producido la primera película en el 2006, 20 años después, volvemos. Los mismos, los de siempre, pero ya no tengo 21 años. 'La Gran Sangre 2'. Estreno 2026", indicó en Instagram.

En resumen, Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille anunciaron el regreso de 'La Gran Sangre' a más de 20 años de alcanzar el éxito en la televisión peruana.