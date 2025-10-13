Korn vuelve a Perú tras nueve años: Banda de nu metal incluyó a Lima en su gira por Latinoamérica en 2026

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Lima volverá a latir con el nu metal de primer nivel. La banda Korn, oriunda de Bakersfield, California, anunció que realizará una gira por Latinoamérica en 2026 y consideró al Perú como una de sus paradas. La agrupación regresará a la capital luego de nueve años de ausencia, tras el último show que realizó en 2017.

Korn en siete ciudades durante un mes

A través de sus canales oficiales, el grupo liderado por el vocalista Jonathan Davis dio a conocer sobre el tour 'Are you Ready?', que se desarrollará durante mayo del próximo año. El primer paraderos de los nu metaleros será Bogotá, Colombia, el sábado 2 de mayo.

La siguiente presentación será en Lima, tres días después, el martes 5 de mayo, eligiendo el multiespacio Costa 21, en la Costa Verde de San Miguel. A diferencia de su última presentación en la capital, esta no será en el Estadio Nacional. Cabe precisar que su primer concierto en Perú fue en 2010 en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El tour de Korn continuará en Santiago de Chile, en el Parque Estadio Nacional (08/05), Buenos Aires, Argentina en Parque Sarmiento (10/05), Asunción, Paraguay, en el Jockey Club (13/05), Sao Paulo, Brasil, en el Allianz Parque (16/05) y Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes (19/05).

La venta de entradas estará a cargo de Teleticket y la preventa disponible a partir del jueves 16 de octubre a las 11.00 de la mañana. Esto lo confirmó Bizarro Live Entertainment, la promotor que se encargó de traer por tercera vez a la banda de Nu Metal al Perú.

Conformación actual de Korn

El vocalista y principal compositor Jonathan Davis, se caracteriza también por ser de los miembros fundadores de la banda en 1993. Es el único integrante que ha estado desde su inicio hasta la actualidad. Quien lo acompañó casi todo este periodo fue Reginald Arbizu, bajista, quien dejó la banda en 2021 siendo reemplazado por Ra Díaz.

Brian Welch, que también fue partes desde los orígenes de la agrupación hasta 2005, regresó en 2012 y se ha mantenido como la guitarra principal. James Shafer, el otro guitarrista, también ha sido de los leales y con el tiempo se le acopló como corista. Ray Luzier es el baterista desde 2006, cuando David Silveria se alejó por motivos personales.

Con este, se confirmó el regreso de Korn al Perú, como parte de su gira por Latinoamérica en 2026. El único concierto se realizará en la Arena 21 el 5 de mayo.