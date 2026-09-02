Dragon Ball Super: Beerus confirma su fecha de estreno, todo lo que se sabe sobre su regreso

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El regreso de Dragon Ball Super ya tiene fecha confirmada. La popular franquicia regresará el 11 de octubre en Japón y presentó un nuevo tráiler con animación renovada, escenas inéditas, el regreso de Freezer y una nueva amenaza que enfrentará nuevamente a Goku y sus aliados.

Una versión renovada de la historia

Según el sitio oficial de Dragon Ball, el nuevo proyecto llevará nuevamente a la pantalla los acontecimientos protagonizados por BIlls y Goku, pero con una presentación mejorada. El material promocional muestra imágenes renovadas y una versión actualizada de distintas escenas pertenecientes a esta etapa inicial.

El anuncio oficial señala que Dragon Ball Super: Beerus tendrá una edición denominada "ENHANCED", con una propuesta visual reforzada. El nuevo tráiler, titulado "Super Surge", fue presentado junto con material completamente nuevo y escenas centradas en Goku, Bills, Freezer y otros personajes que amenazan la Tierra.

"ONOGAMI" será la canción de apertura interpretada por MEGATERA・ZERO, mientras que "Kan Peki No Peki" estará a cargo de VK Blanka. Ambos artistas también compartieron comentarios sobre su participación musical en Dragon Ball Super: Beerus, proyecto que llegará oficialmente durante octubre próximo.

Por su parte, VK Blanka explicó que su canción fue creada tomando elementos relacionados con la fuerza, el valor, la tristeza y la injusticia presentes en Dragon Ball. El músico recordó además que durante su infancia leía el manga y veía semanalmente el anime antes de participar ahora en esta producción.

Goku, Bills y nuevas amenazas

El nuevo adelanto comienza mostrando a Goku utilizando su Kamehameha y posteriormente presenta su enfrentamiento con Bills, el Dios de la Destrucción. El tráiler también incluye nuevamente a Freezer y presenta otros enemigos que aparecen como nuevas amenazas para la Tierra durante los acontecimientos mostrados.

La promoción oficial también presenta un nuevo arte visual en el que aparecen Bills y Goku, además de personajes vinculados con los próximos conflictos. El material anticipa una historia que ampliará los acontecimientos conocidos y mostrará nuevamente la evolución del protagonista frente a diferentes adversarios.

Goku volverá

Dragon Ball Super: Beerus se estrenará en Japón el domingo 11 de octubre de 2026. La producción tendrá como protagonistas nuevamente a Goku y sus aliados, mientras que Bills, Freezer y los nuevos enemigos formarán parte del contenido presentado en el material promocional publicado oficialmente.

El estreno llegará acompañado por las canciones "ONOGAMI" y "Kan Peki No Peki", cuyos fragmentos aparecen dentro del tráiler "Super Surge". De esta manera, la producción ya cuenta con fecha confirmada, material promocional actualizado y los nombres de los artistas responsables de sus temas musicales principales.