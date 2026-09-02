Fallece reconocida actriz que conquistó al público con 'Zombies' e 'iCarly' a los 33 años

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del entretenimiento juvenil vuelve a estar de luto. Carla Jeffery, actriz estadounidense reconocida por sus trabajos en producciones de Disney Channel y otras populares series de televisión, murió el pasado martes 1 de septiembre a los 33 años.

Su fallecimiento fue confirmado por Alexanders Talent Management, agencia que acompañó su carrera durante más de dos décadas. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

La noticia generó sorpresa entre los seguidores de la intérprete, especialmente entre quienes la recuerdan por su participación en la saga musical 'Zombies'. La agencia destacó el vínculo que mantuvo con Jeffery desde que era una niña y resaltó tanto su talento como la personalidad que mostró a lo largo de su trayectoria.

Carla Jeffery y su recordado papel en 'Zombies'

Uno de los personajes que marcó la carrera de Carla Jeffery fue Bree, una animadora de Seabrook High y amiga cercana de Addison, protagonista interpretada por Meg Donnelly. Jeffery formó parte de las primeras entregas de la franquicia: 'Zombies', estrenada en 2018, y 'Zombies 2', lanzada en 2020. También estuvo vinculada a la versión animada de la historia, donde prestó su voz al personaje.

Su interpretación permitió que una nueva generación de espectadores conociera su trabajo y convirtió a Bree en uno de los personajes secundarios más reconocibles de la saga. El éxito de las películas consolidó además su presencia dentro de las producciones juveniles.

La agencia que representó a Jeffery durante más de 20 años expresó su pesar mediante un mensaje publicado en redes sociales. En el comunicado, la describió como una integrante de su familia artística y recordó la energía que transmitía.

Una carrera que comenzó cuando era niña

Carla Jeffery inició su carrera artística a los 12 años. Entre sus primeros trabajos estuvo la película 'Phat Girlz', estrenada en 2006, donde compartió escena con la actriz Mo'Nique. Posteriormente, consiguió apariciones en diferentes producciones televisivas.

Su trayectoria incluyó participaciones en 'Curb Your Enthusiasm', 'Southland', 'American Vandal', 'Scream Queens', 'Good Luck Charlie' y 'Shake It Up!'. También tuvo una aparición en 'iCarly', serie que amplió todavía más el reconocimiento de su rostro entre el público juvenil.

La muerte de Carla Jeffery deja una carrera que comenzó prematuramente y que, durante más de dos décadas, estuvo marcada por distintos papeles en cine y televisión. A sus 33 años, su partida pone fin a una trayectoria que dejó una huella especialmente entre los seguidores de las producciones juveniles.

Aunque todavía no se conocen las circunstancias de su fallecimiento, sus compañeros y seguidores han comenzado a expresar mensajes de despedida. Por ahora, la familia y su entorno cercano atraviesan el duelo y han solicitado respeto por su privacidad.