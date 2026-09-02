Fernando Tuesta evalúa primer mes de Keiko Fujimori: "No hay eficacia esperada"

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno de Keiko Fujimori cumplió su primer mes en el poder y el analista político Fernando Tuesta señaló que su llegada generó expectativa entre sus seguidores y también entre quienes no votaron por ella, debido a las condiciones políticas que acompañaron su triunfo electoral.

Expectativas sobre el nuevo Gobierno

En entrevista con Exitosa, sostuvo que la expectativa no estuvo relacionada únicamente con su experiencia como candidata. Según explicó, las relaciones políticas construidas durante años podían facilitar un Gobierno con capacidad para marcar diferencias respecto de etapas anteriores y plantear una gestión distinta desde el Ejecutivo.

En ese escenario, el analista recordó que Keiko Fujimori llegó al Gobierno con condiciones que permitían esperar una administración fuerte. También señaló que había expectativas distintas entre los ciudadanos: algunos aguardaban eficacia y autoridad, mientras otros temían que el Ejecutivo asumiera una posición autoritaria en su gestión.

"No hay la eficacia esperada, pero tampoco el proyecto rupturista", declaró.

El planteamiento de Tuesta ubica el inicio del Gobierno de Keiko Fujimori en un periodo definido por expectativas previas sobre su desempeño. La presidenta asumió el cargo el 28 de julio del 2026, luego de las elecciones generales y de la proclamación oficial de los resultados electorales.

El analista también cuestionó que la experiencia política de Fujimori deba confundirse con experiencia de gestión. Precisó que su trayectoria se desarrolló principalmente como candidata y no mediante cargos ejecutivos o parlamentarios, aspecto que diferencia ambas formas de experiencia política.

Fuerza Popular y los desafíos

Otro elemento señalado por Tuesta fue la relación entre Fuerza Popular y el Ejecutivo. El partido mantiene presencia en el Congreso, mientras la organización partidaria fuera del Parlamento presenta limitaciones. Para el analista, un Gobierno necesita organización y cuadros, además de respaldo de sus congresistas.

La seguridad aparece entre los asuntos mencionados en el análisis. Tuesta señaló que fue uno de los principales argumentos de la campaña electoral, pero sostuvo que los resultados iniciales todavía no permiten hablar de un cambio. También mencionó los conflictos registrados durante las primeras semanas.

El escenario político incluye además un Congreso bicameral que obliga al Ejecutivo a negociar. Tuesta explicó que la posición de Fuerza Popular no otorga poder ilimitado al Gobierno. Por ello, la capacidad para convertir respaldo político en decisiones efectivas será un desafío de esta administración.