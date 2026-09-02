Fenómeno El Niño: Gobierno oficializa el sistema de "Servicios por Impuestos" para agilizar obras de prevención

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori había adelantado en la mañana la creación de un mecanismo extraordinario para enfrentar el impacto del Fenómeno El Niño. Horas después, el Ejecutivo oficializó el Decreto de Urgencia N.º 010-2026, que establece el sistema de Servicios por Impuestos, una herramienta que busca acelerar intervenciones críticas en las regiones declaradas en emergencia.

Respuesta y preparación ante El Niño

El decreto se sustenta en los reportes del ENFEN, que advierten una alta probabilidad de un Niño Costero extraordinario entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Ante ello, se declaró el estado de emergencia en 893 distritos de la costa norte y centro del país.

La urgencia de obras de limpieza de cauces, reforzamiento de defensas ribereñas y rehabilitación de infraestructura llevó al Ejecutivo a replicar el modelo de Obras por Impuestos, pero aplicado a servicios inmediatos.

Sistema simplificado y plazos más cortos

El sistema permite que empresas privadas financien directamente servicios de prevención y respuesta, como descolmatación de ríos, drenaje pluvial, saneamiento básico y rehabilitación de viviendas rurales. A cambio, podrán descontar esos gastos de sus obligaciones tributarias mediante Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL).

La novedad está en la simplificación de trámites: las IOARR de emergencia no requieren registro previo en el Programa Multianual de Inversiones, y la Contraloría no emitirá informe previo, aunque mantiene facultades de control simultáneo y posterior. Además, se autoriza la contratación directa de empresas y supervisoras, con plazos reducidos que van de uno a cinco días hábiles en cada fase.

El proceso de adjudicación se resolverá en un máximo de diez días hábiles, y los convenios deberán firmarse en apenas un día tras la selección. La supervisión podrá ser asumida por la propia entidad pública, lo que busca evitar retrasos adicionales.

Vigencia y seguimiento

El decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y se financiará con recursos del Tesoro Público. La agencia ProInversión tendrá a su cargo el seguimiento mensual de los proyectos y reportará al Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de garantizar que las intervenciones se ejecuten en los plazos previstos.

La oficialización del sistema de Servicios por Impuestos marca un giro en la estrategia del Gobierno frente al Fenómeno El Niño. Al involucrar al sector privado en la ejecución directa de servicios de emergencia, se busca superar la burocracia que históricamente ha retrasado obras críticas. La medida, sin embargo, plantea el reto de asegurar transparencia y calidad técnica en proyectos que serán vitales para proteger a millones de peruanos en los próximos meses.