Delincuentes roban S/50,000 en celulares del local de conocido youtuber peruano

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El youtuber y emprendedor Julio Pajuelo Jara, conocido como Julito TV, denunció el robo de equipos valorizados en cerca de S/50 mil desde su módulo de venta ubicado en MegaPlaza, en Independencia. Los delincuentes ingresaron al establecimiento y retiraron celulares y una tablet utilizada por sus trabajadores.

Delincuentes forzaron los candados del módulo

El robo ocurrió en el pasillo Lucky de MegaPlaza, situado aproximadamente a 200 metros de una de las entradas del centro comercial, en las inmediaciones de la avenida Industrial. Para ingresar al establecimiento, los responsables forzaron los candados y utilizaron herramientas, entre ellas patas de cabra.

El emprendedor informó que entre los objetos sustraídos se encuentran 15 celulares de alta gama y una tablet. Este último equipo era utilizado por los trabajadores para registrar las ventas y llevar el control de los productos mediante el sistema del negocio.

"Se han llevado 15 celulares de alta gama y una tablet con la que las trabajadores registraban en el sistema", explicó.

El módulo de venta había comenzado a funcionar en MegaPlaza aproximadamente dos meses antes del robo. De acuerdo con la información difundida, la estimación del valor de los productos sustraídos alcanza los S/50 mil, según lo señalado por el propio emprendedor tras conocer lo ocurrido.

Julito TV pide revisar las cámaras de seguridad

Tras el robo, Julito TV solicitó a la administración de MegaPlaza las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial. El pedido busca contar con registros que permitan conocer el desplazamiento de los responsables y aportar información para la investigación del caso.

"Quiero que MegaPlaza me ayude con las imágenes de las cámaras de seguridad", indicó para Latina.

De acuerdo con la denuncia difundida por el emprendedor, su módulo habría sido el único violentado durante el hecho. Las circunstancias del ingreso, la salida de los responsables y la posible identificación de quienes participaron deberán ser determinadas durante las investigaciones correspondientes.

El robo afecta a un negocio que llevaba solo dos meses instalado en MegaPlaza y que perdió productos valorizados en aproximadamente S/50 mil. El caso permanece bajo investigación, mientras Julito TV espera acceder a las grabaciones de seguridad para aportar información sobre lo ocurrido.

Por ello, el youtuber sufrió el robo de 15 celulares de alta gama y una tablet, valorizados en aproximadamente S/50 mil, desde su módulo de MegaPlaza en Independencia. Los responsables forzaron los candados y el emprendedor pidió las cámaras de seguridad para contribuir con la investigación.