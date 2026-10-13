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Luis Fonsi vuelve a Lima: fecha, lugar, precios y cuándo inicia la preventa de entradas

El músico ofrecerá un concierto en Lima el próximo 23 de abril, en Arena 1. Conoce los precios por zonas, el descuento anunciado para clientes BBVA y cuándo comienza la preventa de entradas por Ticketmaster.

Luis Fonsi anunció concierto en Lima.
Luis Fonsi anunció concierto en Lima. (Difusión)

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 13/10/2026

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El cantante puertorriqueño Luis Fonsi regresará a Lima el viernes 23 de abril de 2027 con su gira Mar Infinito World Tour 2027. El espectáculo se realizará en Arena 1 y contará con una preventa anunciada para el miércoles 14 de octubre, mediante Ticketmaster.

Luis Fonsi anuncia concierto en Lima 2027

El artista volverá a presentarse en Perú después de cinco años. Su concierto está programado en Arena 1, recinto ubicado en la Costa Verde de San Miguel. La presentación forma parte de su gira internacional Mar Infinito World Tour 2027.

La preventa de entradas está anunciada para el miércoles 14 de octubre del 2026, desde las 11:00 a. m., a través de Ticketmaster. Los interesados podrán revisar la disponibilidad de localidades y las condiciones de compra en la plataforma oficial de venta.

Afiche Luis Fonsi
Ruta de tour.

Los precios difundidos para las distintas zonas son de S/ 220 para General, S/ 300 para VIP y S/ 390 para Platinum. Estos importes corresponden a los valores anunciados para la preventa, por lo que se recomienda comprobar las tarifas vigentes y la disponibilidad al momento de realizar la compra.

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Preventa con descuento y canciones de Luis Fonsi

La preventa contempla un descuento anunciado del 20 % para compras con tarjetas BBVA, sujeto a las condiciones de la promoción y al stock disponible. Los compradores deberán revisar los términos aplicables antes de pagar, así como cualquier requisito establecido por la ticketera para acceder al beneficio.

En cuanto a su trayectoria musical, Luis Fonsi cuenta con canciones reconocidas internacionalmente, entre ellas Despacito, uno de sus mayores éxitos, además de No me doy por vencido, Aquí estoy yo y Échame la culpa. Estos temas forman parte de las canciones más conocidas del artista, aunque no se ha confirmado el repertorio que interpretará durante su presentación en Lima.

Precios y preventa.

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El concierto se realizará como parte del Mar Infinito World Tour 2027, gira con la que el cantante tiene previsto presentarse en la capital peruana. La cita está anunciada para el próximo viernes 23 de abril en Arena 1, ubicado en la Costa Verde de San Miguel. Los detalles adicionales del espectáculo deberán contrastarse con los anuncios oficiales del evento.

El regreso de Luis Fonsi a Lima ya tiene fecha, recinto y precios de referencia. La presentación del 23 de abril del próximo año en Arena 1, junto con la preventa del 14 de octubre por Ticketmaster, concentra los principales datos que deben conocer quienes buscan entradas para el concierto.

Temas relacionados Arena 1 Concierto Luis Fonsi Mar Infinito World Tour preventa Ticketmaster

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