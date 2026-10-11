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Regresó el universo saiyajin

Dragon Ball Super Beerus se estrena en Perú: dónde ver el capítulo 1, a qué hora y qué novedades trae

El popular anime llegó a Crunchyroll este domingo 11 de octubre. Conoce el horario de estreno en Perú, los detalles de esta nueva adaptación de la serie y las novedades de su lanzamiento.

Goku y Bills regresan con nueva versión.
Goku y Bills regresan con nueva versión. (Difusión)

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 11/10/2026

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Dragon Ball Super: Beerus se estrenó este domingo 11 de octubre de 2026 y está disponible en Crunchyroll. Esta nueva versión del anime recupera el enfrentamiento entre Goku y Beerus, con cambios en la presentación de la historia y una propuesta visual renovada para los seguidores de la franquicia.

¿A qué hora se estrenó Dragon Ball Super: Beerus en Perú?

El primer episodio se estrenó en Perú a las 9:00 a. m. del domingo 11 de octubre. Crunchyroll fue la plataforma anunciada para el lanzamiento internacional, con audio japonés y subtítulos en español latino para quienes prefieren seguir la historia en su idioma original.

La producción retoma el arco protagonizado por Bills, el Dios de la Destrucción, quien llega a la Tierra después de tener una visión relacionada con un rival capaz de enfrentarlo. Su búsqueda lo lleva hasta Goku, un saiyajín que desconoce inicialmente el alcance del poder de este personaje y la amenaza que representa para el planeta.

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El encuentro entre ambos forma parte de una historia que combina combates, humor y nuevos detalles sobre el universo de Dragon Ball. La llegada de Bills también permite introducir a los seguidores en una etapa en la que Goku debe enfrentarse a adversarios cuyo poder supera al de los enemigos que conoció anteriormente.

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Para quienes buscan ver el primer capítulo, la opción anunciada para Perú es Crunchyroll. Los usuarios pueden ingresar al catálogo del servicio y buscar el título para comprobar su disponibilidad, así como las opciones de reproducción y subtítulos habilitadas en su cuenta.

¿Qué novedades presenta la nueva versión del anime?

Dragon Ball Super: Beerus no es simplemente una repetición de la emisión original. Esta edición presenta una historia reconstruida y una animación mejorada, con ajustes en la manera de desarrollar los acontecimientos. La propuesta busca ofrecer una nueva presentación del arco del Dios de la Destrucción, manteniendo como eje el encuentro entre Goku y Bills.

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Entre los elementos anunciados también destaca el tema de apertura, titulado ONOGAMI, interpretado por MEGATERA・ZERO. La canción forma parte de la identidad musical de esta versión y acompaña el regreso de los personajes a las pantallas con una producción renovada.

El lanzamiento recibió cobertura de medios internacionales, que difundieron información sobre el estreno, la plataforma y las características de esta edición. No obstante, la disponibilidad de la serie puede variar de acuerdo con el territorio y los acuerdos de distribución.

La nueva edición vuelve a colocar en el centro de la historia el enfrentamiento entre Goku y Bills, además de presentar cambios visuales y narrativos respecto de la emisión original. Estos elementos distinguen la propuesta de una simple retransmisión de los episodios ya conocidos por el público.

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