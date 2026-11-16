16/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La próxima película de James Bond tendrá un nuevo actor que encarnará al legendario agente 007. Este lunes 16 de noviembre Amazon MGM Studios confirmó que el actor británico será el nuevo protagonista de la próxima entrega de la franquicia cinematográfica, que no tenía una reciente entrega desde el 2021.

James Bond vuelve a la pantalla grande

Tras meses de especulación sobre quién sería el reemplazante de Daniel Craig, quien por 15 años personificó al agente Bond hasta su último filme 'Sin tiempo para morir' ('No time to die'), estrenada hace cinco años. Con esto, se cierra una de las más longevas etapas de las saga con un nuevo protagonista para al menos, tres próximas películas.

La dirección de la próximo película del agente 007 estará bajo la responsabilidad de Denis Villeneuve, canadiense de 59 años que antes ha dirigido películas como 'Duna', 'Blade Runner 2049' y 'La llegada'. En el guion estará al frente Steven Knight, reconocido por ser creador, guionista y productor de la exitosa serie 'Peaky Blinders'.

Robert Pattinson has officially been cast as James Bond. Watch the first teaser for the new 007. https://t.co/iHpGL6SHWM — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) November 16, 2026

En la producción estarán Amy Pascal y David Heyman, por su parte, Tanya Lapointe se encargará de la producción ejecutiva. Se espera que con la elección de este equipo se ofrezca una nueva versión de James Bond, sin dejar de lado el legado de la franquicia con más de seis décadas de vigencia.

A sus 40 años, el actor que saltó a la fama en Hollywood por su papel en las cinco películas de Crepúsculo, tendrá un nuevo desafío en su carrera. Cabe señalar que en 2022 tuvo un momento parecido cuando fue elegido como el nuevo Batman, tras el fin de la trilogía de Christopher Nolan y con Christian Bale como el 'caballero de la noche'.

Actores que interpretaron a James Bond

Una seleccionada lista de intérpretes ha tenido el privilegio de personificar al agente 007:

Barry Nelson (1954, una película, no oficial de EON Productions)

(1954, una película, no oficial de EON Productions) Sean Connery (1962-1967, 1971 y no oficial en 1983, seis películas)

(1962-1967, 1971 y no oficial en 1983, seis películas) David Niven (1967, una película, no oficial de EON Productions)

(1967, una película, no oficial de EON Productions) George Lazenby (1969, una película)

(1969, una película) Roger Moore (1973 - 1985 siete películas)

(1973 - 1985 siete películas) Timothy Dalton (1987 - 1989, dos películas)

(1987 - 1989, dos películas) Pierce Brosnan (1995 - 2002, cuatro películas)

(1995 - 2002, cuatro películas) Daniel Craig (2006 - 2021, cinco películas)

El agente 007 volverá pronto a los cines, aunque esta vez con un nuevo actor interpretándolo. Amazon MGM Studios confirmó este lunes que el elegido para ser el nuevo James Bond ha sido el británico Robert Pattinson.