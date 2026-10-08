Municipio de Barranco advierte que no autorizó show de drones pese al permiso del MTC

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Barranco emitió un comunicado oficial sobre el espectáculo de drones anunciado para este jueves en la Costa Verde por los seguidores del grupo surcoreano BTS, precisando que la empresa organizadora FANISTA FLIT PERÚ no cuenta con la autorización municipal requerida para llevar a cabo el evento en la jurisdicción, pese a la expectativa de la comunidad ARMY en la previa de las presentaciones en Lima.

Falta de autorización y clausura del punto de despegue

La convocatoria para el espectáculo de luces requería de las licencias correspondientes ante la administración distrital para garantizar la seguridad en la zona. Sin embargo, la comuna confirmó que la promotora omitió presentar la documentación necesaria para el uso del espacio público.

"La empresa encargada del espectáculo de luces, no ha presentado ninguna solicitud ni documento ante la Municipalidad para solicitar autorización para su realización", señala su comunicado.

Adicionalmente, el plan contemplaba utilizar las instalaciones del Barranco Tennis Club como plataforma de despegue para las aeronaves no tripuladas. La municipalidad advirtió que dicho recinto se encuentra actualmente clausurado por no contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vigente.

"Los organizadores consideraron este establecimiento sin verificar previamente su situación", señala el comunicado municipal respecto a la condición del recinto.

Frente a este escenario, las autoridades locales procedieron a notificar las restricciones sobre el desarrollo del show en la franja costera del distrito. El despliegue preventivo busca evitar eventuales aglomeraciones e inconvenientes en los alrededores del club deportivo.

El municipio de Barranco advirtió que no autorizó el show.

Permiso de la DGAC y competencia municipal

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones confirmó que la Dirección General de Aeronáutica Civil evaluó los aspectos técnicos del vuelo de las aeronaves. La entidad otorgó la viabilidad para la operación aérea coordinada de los dispositivos no tripulados sobre el sector de la Costa Verde.

"La autorización contempla operaciones coordinadas de múltiples aeronaves no tripuladas con una altura máxima de 120 metros", informó el MTC tras la evaluación técnica de la DGAC y la coordinación de NOTAM con Corpac.

No obstante, la aprobación de la autoridad aeronáutica se limita de manera exclusiva al espacio aéreo y a las condiciones operativas de los equipos. El municipio recordó que los permisos de vuelo no eximen a los promotores de obtener las licencias correspondientes para actividades que involucren concentración de público.

"Los permisos vinculados con la operación aérea no sustituyen las autorizaciones municipales correspondientes a actividades con concentración de personas", aclaró la comuna.

El pronunciamiento municipal dejó en claro que la evaluación del MTC no reemplaza los controles locales de seguridad ciudadana, gestión de riesgos y fiscalización en la vía pública. En ese sentido, el comisario y los fiscalizadores de la jurisdicción articularán acciones de control en las inmediaciones de la Costa Verde para hacer cumplir la normativa edilicia vigente.