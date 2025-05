¡Talento heredado! Hijos de Shakira y Piqué hacen su debut en la música con 'The One'

12/05/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Este Día de las Madres fue verdaderamente único para Shakira, ya que sus hijos participaron en su primer video musical. En 'The One', Milan de 12 años brilló con su habilidad en la batería, mientras que Sasha de 10 se encargó de la parte vocal, mostrando que el talento artístico es parte de su familia.

Debut musical de los hijos de Shakira

El video forma parte de un proyecto colaborativo llamado Next Generation of Artists, impulsado por la fundación Let It Beat y la Let It Beat! Music Academy. La presentación oficial se celebró en una gala en Miami, donde Shakira acompañó a sus hijos en este importante momento tanto personal como profesional.

El evento en Miami fue una verdadera fiesta familiar más allá de la música. Shakira vivió con mucha emoción y alegría el momento en que sus hijos, con el talento y carisma heredados, brillaron en el escenario. Aunque en ocasiones anteriores los había tenido a su lado en el escenario, esta vez fueron ellos los que se adueñaron del momento.

Shakira, con una emoción palpable, expresó su admiración por Milan y Sasha, a quienes ha acompañado desde el primer día. "¡Qué regalo más lindo para este día!", expresó. Para la cantante, este debut de sus hijos simboliza no solo un avance artístico, sino también un momento significativo en su vida como madre.

Es importante mencionar que Next Generation of Artists es una plataforma que reúne a jóvenes entre 10 y 20 años con talento musical, ofreciéndoles la oportunidad de crecer en un ambiente profesional.

La canción 'The One', donde debutan Milan y Sasha, forma parte del álbum 'All For You', producido por Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra, y distribuido por Sony Music Latin.

Shakira continúa con su gira mundial

Shakira está de gira por Estados Unidos con su tour 'Las mujeres ya no lloran', el cual arranca este martes en Charlotte (Carolina del Norte), y contará con la participación especial de Alejandro Sanz como invitado.

La gira por Estados Unidos hará su recorrido por la costa este del 13 de mayo al 7 de junio, se desplazará a Texas del 11 al 15 de junio, y concluirá en la costa oeste con un gran show en San Francisco el 30 de junio.

Con su primer lanzamiento, los hijos de Shakira, Milan y Sasha, se incorporan a una nueva ola de artistas que busca hacerse un nombre en la industria, dejando claro su talento y ambición.