Dos titanes de la salsa: Antonio Cartagena y Roberto Blades la rompieron con su buena música en Los Ángeles

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Nuestro reconocido cantautor y productor musical, Antonio Cartagena, pudo cumplir su sueño anhelado, de cantar en esta cálida ciudad, arrancando lágrimas de alegría y recuerdos al interpretar canciones como "Sin ti "y "Ni siquiera" al compartir escenario con el gran Roberto Blades y sus hits "Lágrimas", "Por tu amor", entre otros.

"Alegramos los corazones con nuestra música latina, cada uno cautivó con lo mejor de nuestro repertorio, el público disfruto mucho esa noche magistral ", agrega uno de los máximos exponentes de la buena salsa, Antonio Cartagena, quien se mostró muy orgulloso.

Es importante resaltar, que no es la primera vez que Antonio Cartagena, un ícono de la salsa peruana, brille en un país extranjero, recordemos que anteriormente en la ciudad de Bogotá en Colombia, tuvo el honor de presentarse en el centro de eventos y convenciones Ascanio, local en cuyo escenario han subido reconocidos cantantes del género salsa, como Maelo Ruiz, José Alberto El Canario, Luisito Carrión, La Orquesta Guayacán, entre otros artistas de talla internacional. Conquistó a miles de asistentes que corearon sus éxitos.

"Estoy gratamente agradecido por el cariño del público cafetero, prometo regresar pronto a realizar más presentaciones", acotó.

Asimismo, agrega: "Estoy sorprendido por todas las muestras de afecto de la gente, mis canciones tienen varios años de vigencia y sigue calando en el gusto de los amantes de la salsa. La verdad fue hermosa todo, al final hubo firma de autógrafos y sentí el cariño de mis fans colombianos", indicó el popular Mushasha.