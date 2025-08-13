RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Sensible pérdida

Fallece Nobuo Yamada: Intérprete del opening de 'Los Caballeros del Zodiaco' dejó de existir a los 61 años

El cantante japonés Nobuo Yamada partió a la eternidad a los 61 años tras padecer de una grave enfermedad. Fue famoso por interpretar 'Pegasus Fantasy', tema principal del anime 'Los Caballeros del Zodiaco'.

Fallece Nobuo Yamada: Intérprete del opening de 'Los Caballeros del Zodiaco' dej (Foto: Composición Exitosa)

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 13/08/2025

Se apagó su cosmos. Nobuo Yamada, famoso cantante japonés, falleció a los 61 años, el pasado sábado 9 de agosto. El artista era conocido por ser el intérprete de los temas 'Pegasus Fantasy' y 'Blue Forever' de la serie 'Los Caballeros del Zodiaco'

Yamada nació el 20 de enero de 1964 en Osaka y fue vocalista de la banda de rock y glam 'Make - Up', sin embargo, cobró mayor notoriedad en su etapa como solista bajo el nombre artístico de NoB e interpretando el opening de 'Los Caballeros del Zodiaco'. Desde entonces, su carrera musical alcanzó mayor proyección internacional.

Así anunciaron el fallecimiento de Nobuo Yamada

La información de la sensible pérdida del cantante asiático fue confirmada la mañana de este miércoles por la agencia de representación Mojost. La entidad recurrió a su cuenta oficial de "X" (Antes Twitter) para dar a conocer el hecho que enluta al mundo del anime.

La también empresa de producción musical adjuntó en la publicación un comunicado, en el que revela que Yamada murió el sábado 9 de agosto a los 61 años. Además, indican que su funeral fue llevado a cabo en total privacidad por su familia y exhortaron a los fanáticos a que no acudan a la casa del artista para presentar condolencias y respetos al cantante.

"Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los fans que han apoyado firmemente las actividades de NoB hasta ahora, y a todas las personas involucradas que han trabajado tan duro", se visualiza en la descripción de la publicación de Mojost en su cuenta de "X".

Publicación de la agencia Mojost en "X"
Publicación de la agencia Mojost en "X"

La enfermedad que acabó con su vida

Cabe resaltar que, en febrero de este año, Nobuo Yamada, reveló que fue diagnosticado hace siete años con cáncer al riñón. Y, pese a recibir un pronóstico de vida de cinco años, luchó con tenacidad por su vida y continuó vinculado con la música hasta el final de sus días.

La voz del artista quedará mortalizada en los emblemáticos temas musicales 'Pegasus Fantasy' y 'Blue Forever' del popular anime 'Los Caballeros del Zodiaco'. Estas canciones marcaron generaciones de fanáticos de la serie alrededor del mundo, dejando una huella indeleble en la cultura pop.

De esta forma, este miércoles se dio a conocer la sensible pérdida del cantante japonés Nobuo Yamada, conocido por interpretar 'Pegasus Fantasy' y 'Blue Forever', temas del anime 'Los Caballeros del Zodiaco'. 

