HammerFall regresa a Lima con su gira mundial "Freedom World Crusade - South America 2025"

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras ocho años de ausencia en nuestro país, la legendaria banda sueca HammerFall regresa a Lima como parte de su esperada gira mundial "Freedom World Crusade - South America 2025". La cita será el domingo 16 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones Barranco y las entradas ya están disponibles en Joinnus.com. Una Noche de pura potencia, riffs demoledores y un repaso por los grandes himnos del metal europeo.

Con una trayectoria que supera los 25 años, HammerFall ha dejado una huella imborrable en la historia del género. Fundada en Gotemburgo a mediados de los 90, la banda fue pionera del power metal en Europa, combinando melodías épicas con una fuerza escénica que los ha llevado a recorrer los escenarios más importantes del mundo. A lo largo de su carrera, han lanzado 13 álbumes de estudio, conquistando a una legión de seguidores que hoy esperan con ansias este reencuentro.

Un setlist cargado de poder y nostalgia

El concierto en Lima incluirá temas de su más reciente y aclamado álbum "Avenge The Fallen", junto con un repaso por los clásicos que marcaron una generación: himnos de batalla, baladas épicas y poderosas descargas de guitarras que han convertido a HammerFall en un ícono indiscutible del heavy metal.

La producción de este evento busca ofrecer una experiencia inmersiva para los fans, con un despliegue de luces, sonido y escenografía que hará vibrar cada rincón del recinto. Los asistentes podrán revivir la fuerza y energía de una banda que sigue fiel a su esencia, pero que no teme evolucionar hacia un heavy metal más directo y contundente.

El regreso de HammerFall a Lima no es solo un concierto: es una celebración del metal, un reencuentro con los guerreros que han acompañado su legado y una oportunidad única para vivir una noche que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.

Hyena: Un verdadero furor en Perú

Hyena es la banda soporte del espectáculo de Hammerfall en nuestro país. Es una de las bandas más prometedoras de nuestro país. Su música, llena de energía y actitud, los ha llevado a tocar en escenarios de todo el mundo, recorriendo cuatro continentes con shows explosivos. El lanzamiento de su álbum debut 'About Rock and Roll' marca una nueva etapa: un paso firme hacia la internacionalización, llevando el heavy metal peruano y latinoamericano a un nivel global.

Su música ya se escucha en Asia, Australia y cuentan más de 100 conciertos en 63 ciudades del mundo. Una noche mágica para los amantes del heavy metal. La cita es el domingo 16 de Noviembre en el Centro de Convenciones de Barranco. Las entradas ya están disponibles en la página de Joinnus.com.