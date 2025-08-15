Ghibli en Concierto: La Magia del Anime y los Videojuegos Llega a Lima en un Espectáculo Sinfónico Inolvidable

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Este sábado 25 de octubre a las 8:00 p.m. en el Auditorio del Colegio San Agustín (Av. Javier Prado Este 980, San Isidro), el público vivirá un viaje sensorial único con Ghibli en Concierto, una experiencia que fusiona la majestuosidad de la música sinfónica con el arte y la narrativa del célebre Studio Ghibli. Las entradas ya están disponibles en Tickemaster.

Con más de 50 talentosos músicos en escena y una producción de primer nivel, este evento transportará a los asistentes a mundos fantásticos a través de bandas sonoras icónicas de películas como Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, La Tumba de las Luciérnagas, El Castillo en el Cielo, La Colina de las Amapolas, El Recuerdo de Marnie, Earwig y la Bruja y ¿Cómo Vives?, entre muchas más.

La velada contará con la participación especial de Alan Velásquez, reconocido actor de doblaje mexicano que dio voz a Haku en El Viaje de Chihiro, película ganadora del Óscar y una de las producciones más queridas de la historia del cine animado. Velásquez aportará su talento como narrador, guiando al público por las historias y emociones detrás de cada pieza musical.

Concierto del Studio Ghibli se realizará en octubre en Lima.

Además, el espectáculo se verá enriquecido con proyecciones en pantalla LED de escenas inolvidables de Studio Ghibli, creando una fusión mágica entre imagen y sonido que atrapará tanto a los fanáticos del anime como a los amantes de la música sinfónica.

Sobre Studio Ghibli

Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, Studio Ghibli es reconocido mundialmente como uno de los máximos exponentes de la animación. Entre sus logros se encuentran premios internacionales como el Oso de Oro, el Óscar y el Globo de Oro. Su más reciente producción, El Chico y la Garza (2023), obtuvo el Óscar a Mejor Película de Animación, confirmando su legado como un referente cultural y artístico.