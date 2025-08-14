El final de Megadeth: La legendaria banda de metal anunció su último disco y gira mundial de despedida

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El fin de una era es realidad. Los amantes y fanáticos del trash metal recibieron este jueves 14 de agosto una noticia agridulce pues una de las bandas más importantes del género musical le dice adiós a los escenarios. Así como lo leen, Megadeth decidió poner punto final a su carrera con un último trabajo discográfico y una gira mundial de despedida.

El anuncio de despedida

La agrupación liderada por Dave Mustaine sorprendió el último miércoles al realizar una publicación premonitoria en su cuenta oficial de Instagram con la frase "El final está cerca". Tras ello, en medio de especulaciones, este jueves la banda recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video.

Cabe resaltar, que dicho audiovisual es presentado por la mascota de la banda y al álter ego de Mustaine, Vic Rattlehead, quien habló por primera vez. El personaje aparece sentado y presenta un escenario apocalíptico, en el que los reporteros hablan sobre el final de los tiempos.

En tal sentido, Vic Rattlehead, toma la palabra y revela que lo mantuvieron callado por un prolongado tiempo, pero que ahora es el preciso instante para que se exprese. "Cuarenta años de metal, forjados en acero, terminando en fuego. Encuéntrame en las líneas del frente", se oye decir.

De otro lado, cabe enfatizar que el último álbum de la banda aún no tiene nombre ni la fecha exacta de su lanzamiento. Además, la gira de despedida recorrerá los cinco continentes ofreciendo a sus fanáticos una última oportunidad para verlos.

¿Cómo y cuándo nació Megadeth?

Megadeth nació en 1983 después que su vocalista Dave Mustaine sufriera una abrupta expulsiión de Metallica, otra banda importante del género. En 1985 la banda publica su primer disco titulado "Killing Is My Business...and Business Is Good!", bajo el sello Combat Records label. Al año siguiente publicaron "Peace Sells... but Who's Buying?", álbum con el que alcanzaron gran esplendor.

Al respecto, la banda liderada por Mustaine se convirtió en enorme durante la década de 1990 e integró el "Big Four" de Thrash Steel junto con otras agrupaciones como Metallica, Slayer y Anthrax. La formación actual está integrada por Mustaine (voz y guitarra), James LoMenzo (bajo, Teemu Mäntysaari (guitarrista) y Dirk Verbeuren (baterista).

De esta manera, la mítica banda de trash metal, Megadeth, decidió cerrar el telón de los escenarios tras cuatro décadas en la música, anunciando que publicarán un último trabajo discográfico y realizarán una gira mundial.