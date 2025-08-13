'Si Quieres Volver' de EMIL se posiciona como uno de los temas más pedidos en Colombia, México, Ecuador y Perú

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El talento nacional sigue rompiendo fronteras. Emil, uno de los nombres más prometedores de la escena urbana peruana, sorprende con el impacto de su más reciente producción musical, "Si quieres volver", que ya suena con fuerza en las principales radioemisoras de Colombia, México, Ecuador y Perú.

Reconocimiento internacional

El joven cantante, de tan solo 26 años y conocido como "La Causa", se muestra agradecido por la gran acogida de su nuevo tema.

"Estoy sorprendido y muy agradecido por el respaldo que me están dando tanto mis seguidores de siempre como los nuevos fans. Esta canción se ha convertido en una de las favoritas y eso me emociona mucho", comenta Emil.

Hace unos días, el artista visitó México, donde fue recibido con entusiasmo por la prensa y sus seguidores. Actualmente, se encuentra en Colombia en plena gira promocional y, además, ya está trabajando en nueva música.

Una canción que toca el alma

"Si quieres volver" combina una base rítmica urbana que atrapa desde los primeros segundos con una interpretación cargada de honestidad. La canción refleja ese momento de vulnerabilidad tras una ruptura, cuando el silencio se llena de recuerdos y anhelos. Nacida del dolor del desamor, se transforma en un canto de esperanza para quienes aún creen en las segundas oportunidades.

El tema fue escrito en Miami en colaboración con los reconocidos compositores Erick Pablo y Sir Boss, y producido por Zetto, una figura en ascenso de la escena musical latina. El resultado: una canción que equilibra lo comercial con lo íntimo, logrando conectar con diversas generaciones.

Supera las 100 mil vistas

De forma orgánica y sin mayores aspavientos, "Si quieres volver" se ha convertido en un verdadero fenómeno. En YouTube ya supera las 100 mil vistas, mientras que en plataformas como Spotify, iTunes, Amazon Music, entre otras, los números siguen creciendo, dejando claro que el talento peruano está brillando con fuerza en el panorama musical.

"Esta canción la escribimos desde el alma. A veces el amor no basta para que una relación funcione, y cuando se termina, uno queda con un vacío inmenso. Pero si el sentimiento es real, siempre hay espacio para volver. Esa es la emoción que quiero compartir", señala Emil.

El artista continúa trabajando en nuevos proyectos y creando más música. "Si quieres volver" ya puede escucharse en las principales emisoras del país y en todas las plataformas digitales.

EMIL presente en el All Music Fest

Cabe señalar que nuestro artista estará presente en el All Music Fest, evento urbano que contará con la presentación de la súper estrella de música Beéle, Luar La L y Dj Marco Acevedo el sábado 30 de agosto, en Arena Monumental - Estadio Momumental, Ate. Las entradas están a la venta en Joinnus.com. Tras su paso por este importante show, el artista viajara a México y Colombia respectivamente, para continuar con una serie de presentaciones pactadas.