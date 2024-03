Adolfo Aguilar y la enorme diferencia de edad con su novio José Antonio Ortiz: ¿Cuántos años se llevan?

¡Más enamorado que nunca! Recientemente, Adolfo Aguilar presentó a su nueva pareja en público. El ex conductor de TV llegó de la mano de su nuevo novio a la alfombra roja de 'Bienvenidos al paraíso', una nueva película peruana que está próxima a estrenarse. Amos se mostraron muy felices y no pudieron ocultar el gran amor que existe entre ellos, sin embargo, pocos saben que existe una tremenda diferencia de edad en la pareja.

La presencia de Adolfo Aguilar junto a su novio José Antonio Ortiz llamó la atención de todos y algunos notaron que existe una diferencia de edad entre ellos. El conductor de TV, cumplirá 52 años el próximo 1 de octubre, mientras su pareja tendría aproximadamente de 28 años; por ello, aproximadamente se llevarían 24 años.

No obstante, esta distancia en la edad que tienen ambos no representa un problema para su relación, según comentó Aguilar, quien se mostró muy emocionado y entusiasmado con su relación.

"Me gusta el colágeno, claro. ¿A ti no te gusta? Yo no he dicho chibolos, sino menores. Yo tengo 50, me gustan los de 40, 30″, indicó a la prensa.