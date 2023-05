Yvonne Frayssinet revela que Marcelo Oxenford se pone celoso por escenas románticas con Giovanni Ciccia

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford tienen una relación de más de 36 años. A pesar del amor, respeto y confianza, el artista argentino aún siente celos cuando su amada interpreta escenas románticas con el actor Giovanni Ciccia en la serie peruana "Al fondo hay sitio", así lo reveló la actriz peruana en una entrevista para el canal de YouTube de Óscar Torres.

"No le gusta las escenas que yo hago de amor, no le gusta. Tampoco me dice, pero no le gusta. Es un hombre celoso, era muy celoso siempre (...) Los argentinos son intensos, dramáticos", confesó la actriz peruana.

La relación de Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford

Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana, tienen más de tres décadas juntos. Los actores se conocieron trabajando en una obra de teatro. Ambos salían de sus relaciones y no planeaban enamorarse, al menos por un tiempo; sin embargo, cupido llegó a sus vidas.

En 1987, Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford iniciaron un relación. Cuatro años más tarde llegó a sus vidas su primogénita y consentida Lucía Oxenford Frayssinet.

Fue en 2017 que Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford contrajeron matrimonio civil en un club campestre de Pachacamac.

Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford tienen una química extraordinaria hasta en el trabajo. Han compartido estudios de grabación y tablas para el deleite de sus seguidores.

Yvonne Frayssinet revela que la confunden con Francesca Maldini

Más de una década interpretando a Francesca Maldini en "Al fondo hay sitio", por ello no es sorpresa que en la calle la suelan confundir a Yvonne Frayssinet con su personaje.

Los fanáticos de la serie peruana le atribuyen su jugosa cuenta bancaria, entre otras características que hacen singular a la matriarca de la familia Maldini.

"Una vez me dijeron: 'Usted que tiene tanta plata y ayuda a los Gonzales, ¿por qué no me ayuda a mí?'. Piensan que realmente soy millonaria y me piden dinero 'para la carrera de mi hijo', 'para la educación de mi sobrino'. Piensan que soy una persona pudiente. Incluso me ven como estirada", contó la actriz.

Frayssinet asegura es una persona de "clase media". Además, no comparte con Francesca Maldini su visión clasista de la vida. "No tengo prejuicios, no discrimino a nadie. Tengo queridos amigos de todos los sectores económicos. No estoy mirando si tienen plata o no, en mi casa nunca me enseñaron eso", indicó.